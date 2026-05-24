Οι Λαρισαίοι μαθητές στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες 2026 – Το πλήρες πρόγραμμα εξετάσεων

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 βρίσκονται οι μαθητές της Λάρισας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, με την αγωνία και την προετοιμασία να κορυφώνονται όσο πλησιάζει η έναρξη των εξετάσεων. Χιλιάδες υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ετοιμάζονται να δώσουν τη σημαντικότερη μάχη της σχολικής τους πορείας, διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για Γυμνάσια και Λύκεια, με τις ενδοσχολικές εξετάσεις να ξεκινούν αμέσως μετά.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τα ΓΕΛ

Μετά την πρεμιέρα των εξετάσεων στις 29 Μαΐου, το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026:

Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026:

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026:

Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, με τα οποία ολοκληρώνεται ο κύκλος των βασικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα των Νέων Ελληνικών στις 30 Μαΐου.

Στη συνέχεια:

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026:

Εξέταση στην Άλγεβρα (Μαθηματικά). 4 έως 15 Ιουνίου 2026:

Διεξαγωγή εξετάσεων στα μαθήματα ειδικότητας. 16 έως 25 Ιουνίου 2026:

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων. 15 έως 26 Ιουνίου 2026:

Υγειονομικές εξετάσεις και αγωνίσματα για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ.

Το χρονοδιάγραμμα για Λύκεια και Γυμνάσια

Παράλληλα με τις Πανελλαδικές, ολοκληρώνεται και η εκπαιδευτική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ’ Λυκείου

Οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Α’ και Β’ Λυκείου

Οι προαγωγικές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν έως τις 12 Ιουνίου 2026, με τα τελικά αποτελέσματα να εκδίδονται έως τις 19 Ιουνίου 2026.

Γυμνάσια

Το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ενώ οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2026.

Η αντίστροφη μέτρηση πλέον έχει ξεκινήσει, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να προετοιμάζονται για μία απαιτητική αλλά καθοριστική περίοδο, που θα κρίνει την εισαγωγή των υποψηφίων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.