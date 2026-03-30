Οι πρόβες ταξιθεσίας στο Γαιόπολις, το Κτηματολόγιο Θεσσαλίας, και ο «Ματωμένος γάμος»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, πληθωρισμός, υψηλό κόστος δανεισμού, και μαζί με αυτά κάποια στιγμή θα προκύψει και μεταναστευτικό κύμα. Είναι μερικά από τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος του Περσικού κόλπου στη χώρα μας και στην Ευρώπη, ο οποίος κλείνει μήνα και δεν φαίνεται να τελειώνει.

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό αναζωπυρώθηκε και το σενάριο για πρόωρες εκλογές εντός του έτους. Δεν μπορεί να αποκλειστεί, δεδομένων των πονοκεφάλων (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη κ.λ.π.) που θα συνεχίζουν ταλαιπωρούν την κυβέρνηση…

@ Απίστευτη τροπή στο θρίλερ για την περιουσία του εκδότη της τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία» Τάκη Δημητρακόπουλου. Το Κτηματολόγιο εμφανίζει την χήρα του, Δανάη Δημητρακοπούλου, ως …αποβιώσασα, παρότι η γυναίκα (ανήμπορη και κλινήρης) βρίσκεται εν ζωή. Στο μεταξύ ακίνητα εκποιούνται, μετοχές αλλάζουν χέρια, η περιουσία του μακαρίτη ρευστοποιείται μεθοδικά … Δείτε το ρεπορτάζ εδώ

& «Ενωτικό» κατέληξε το συνέδριο του ΠαΣοΚ που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα. Αυτό ήθελαν και οι δελφίνοι που ετοιμάζονται πυρετωδώς για το βράδυ των βουλευτικών εκλογών, όποτε αυτές γίνουν. Οι εξελίξεις θα πυροδοτηθούν αν (τυχόν) το ΠαΣοΚ δεν βγει πρώτο κόμμα, όπως υπόσχεται ο αρχηγός Νίκος …

$ Ολοκληρώνονται ο σχεδιασμός και οι πρόβες ταξιθεσίας στο Γαιόπολις ενόψει της επανέναρξης της δίκης των Τεμπών. Οι γκρίνιες για την αίθουσα θα περιοριστούν αλλά δεν θα σταματήσουν. Η Λάρισα, ως προορισμός, δεν βολεύει τους Αθηναίους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους. Ειδικά τους δεύτερους …

% Για «ισχυρή κυβερνώσα αριστερά» έκανε λόγο ο Τσίπρας από τη Λαμία. Πάει το Κέντρο, τζάμπα και το rebranding. Επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις …



Θα μπορούσε να είναι έκθεμα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Ωστόσο πρόκειται για πινακίδα οδικής κυκλοφορίας στα Ταμπάκικα …

Άλλος για rebranding;

Για να δείτε πόσο πολύ έχει επηρεαστεί όλο το πολιτικό σύστημα από την προεκλογική ατμόσφαιρα που τείνει να επικρατήσει, παρότι απέχουμε περισσότερο από έναν χρόνο από τις εκλογές, έχω να σας μεταφέρω την πληροφορία γράφει ο Βηματοδότης (Βήμα) ότι μέχρι και ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής της «Νίκης», αποφάσισε εν όψει των επερχόμενων εκλογών να κάνει το δικό του rebranding. Για την ακρίβεια, προσέλαβε εταιρεία επικοινωνίας η οποία έχει αναλάβει να του ετοιμάζει δηλώσεις και ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Τα σχετικά κείμενα είναι μάλιστα διατυπωμένα σε «δημοσιογραφική» γλώσσα έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν στα μέσα ενημέρωσης. Πώς το έλεγε εκείνο το παλαιό ανέκδοτο; «Καλός ο αγιασμός αλλά για να φύγουν τα ποντίκια χρειάζεται και γάτα». Έτσι φαίνεται πως σκέφθηκε και ο αρχηγός Νατσιός. Καλές είναι οι προσευχές με τις οποίες αρχίζουν οι συνεδριάσεις της «Νίκης», αλλά χωρίς rebranding και με την Καρυστιανού να έρχεται με φόρα, δύσκολα μαζεύονται οι ψήφοι.

*Μετά τον γιατρό Βασίλη Πινακά, ένα ακόμα γνωστό όνομα ακούγεται για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στη Λάρισα. Είναι του Δημήτρη Ευθυμίου, τοπικού επιχειρηματία με καταστήματα ορθοπεδικής.

& Χωρίς την Άννα Βαγενά ο «ματωμένος γάμος» που θα ανέβει το καλοκαίρι για τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Προκύπτει από δηλώσεις της ίδιας της ηθοποιού η οποία ενημέρωσε το κοινό ότι το ραντεβού της με το «Θεσσαλικό» είναι για τον Σεπτέμβριο. Η συνεργασία των δυο δεν κατέστη εφικτή διότι ο Τσιάνος δεν θέλει να βλέπει την Βαγενά. Ούτε και η Βαγενά τον Τσιάνο …

$ Άβολο ερώτημα (και για τη δική της παράταξη) από τη δημοτική σύμβουλο της αντιπολίτευσης Λόρεν Κασσοπούλου, στον Δήμο Τρικκαίων, «αν μεταξύ των 18 συμβασιούχων που θα προσλάβει η e-trikala A.E. υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα της δημοτικής αρχής». Εννοούσε τον υιό της πρώην αντιδημάρχου Έφης Λεβέντη που είναι μεταξύ εκείνων που επιλέχτηκαν…

@ Δέκα μήνες φυλάκιση εισέπραξε από το εφετείο Λάρισας ο πρώην δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας. Τι ακριβώς έπραξε ο άρχων και τιμωρήθηκε; Τακτοποίησε τα μπάζα του σεισμού του 2021. Τα έριξε στο ποτάμι.

Να τιμηθεί από την ΚΕΔΕ…

By Kostas Tolis

Δεχόμαστε πληροφορίες όλων των αποχρώσεων (ακόμη και ροζ), στο tolis@kosmoslarissa.gr (εχεμύθεια δεδομένη). Δεν δεχόμαστε μηνύσεις …

Copyright Kosmos newspaper, Larissa