Οι πρώτες αναβολές θορύβησαν τον υπουργό Άμυνας και έσπευσε στη Λαμία

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία πήγε χθες τα ξημερώματα ο Νίκος Δένδιας για να επισκεφθεί τις πρώτες εθελόντριες από τη δύναμη της πρώτης σειράς εθελοντικής κατάταξης γυναικών.

Οπως γράφουν τα ΝΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ήθελε να τις ρωτήσει για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκεί, γιατί τέσσερις από τις εθελόντριες αποχώρησαν με αναβολή λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή τους, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, την ίδια επιθυμία είχαν εκφράσει τουλάχιστον δύο ακόμη.

Ο αριθμός τους είχε ήδη μειωθεί αφού, από τις 72 γυναίκες που επρόκειτο να παρουσιαστούν, κατατάχθηκαν τελικά 51. Αποφάσισε να πάει, λοιπόν, να τους μιλήσει για να βεβαιωθεί ότι είναι όλα καλά.

«Η ύπαρξη γυναικών εθελοντριών στον Ελληνικό Στρατό έχει νομοθετηθεί εδώ και 50 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται γιατί υπήρχαν δυσκολίες», είπε, μιλώντας με όλες τους και μεταφέροντας ευχαριστίες για την επιλογή τους. Παραδεχόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, τα προβλήματα, ο υπουργός παρακάλεσε τις εκπαιδευόμενες να μιλούν με ειλικρίνεια στους αξιωματικούς τους.

«Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι Στρατός, δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι Στρατός πολιτών. Που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμία και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην πατρίδα και την κοινωνία», τόνισε ο Δένδιας.

kosmoslarissa.gr