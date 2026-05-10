Οι συμμορίες του χαλκού λυμαίνονται τον κάμπο – μόνο φέτος έχουν κλαπει 100 μετασχηματιστές

Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από τις περιελίξεις μοτέρ σε υποσταθμούς της ΔΕΗ και πομόνες στο θεσσαλικό κάμπο που “βράζει” για την αδυναμία της πολιτείας να επιβάλλει το νόμο στις συμμορίες , καθώς αρχές Ιουνίου ξεκινά η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ξεχαρβαλωμένο αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών

Με κίνητρο τους τόνους χαλκού οι άγνωστοι δράστες «βυθίζουν στο σκοτάδι» το δίκτυο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά στον ΔΕΔΔΗΕ Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση των κλοπών μετασχηματιστών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις άρδευσης (πομόνες) γεωργικών εκμεταλλεύσεων.Το φαινόμενο λαμβάνει διαστάσεις στους αγροτικούς δήμους της Θεσσαλίας (Κιλελέρ, Παλαμά, Σοφάδων κλπ).

Οι δήμαρχοι έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η αρδευτική περίοδος και εκατοντάδες αγρότες δεν θα μπορούν να ποτίσουν. Ήδη η ΕΛΑΣ με οργανωμένες επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Τύρναβο, Σοφάδες, Φάρσαλα επιχειρεί να εξαρθρώσει τις σπείρες κλοπής χαλκού, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση για αντικατάσταση των μετασχηματιστών που έχουν κλαπεί ή καταστραφεί για τη συλλογή χαλκού. αφήνοντας εκτεθειμένους τους αρδευτές.

Ο δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η κλοπή μετασχηματιστών εξελίσσεται σε μάστιγα στη Θεσσαλία, ενώ έγινε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και ιδρύθηκαν κάποια νέα αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες στην περιοχή για την καλύτερη αστυνόμευση στον κάμπο, αλλά δυστυχώς αυξήθηκαν οι κλοπές αντί να μειωθούν! Ενώ είχαμε επιπλέον 24 αστυνομικούς στο Δήμο οι κλοπές φέτος αυξήθηκαν κατά 20%…κατέληξε μιλώντας στο “Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας ο δήμαρχος Σοφάδων

Υπολογίζεται ότι μόνο φέτος έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές στο θεσσαλικό κάμπο, ενώ οι αγρότες ζητούν πέρα από την αστυνόμευση και τη σύλληψη των δραστών και ελέγχους στα κέντρα υποδοχής του χαλκού που είναι συγκεκριμένα στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Κιλελέρ μάλιστα Θανάσης Νασιακόπουλος έχει προτείνει ακόμη και αντικατάσταση των χάλκινων περιελίξεων σε μοτέρ και μετασχηματιστές με υλικό από αλουμίνιο που δεν αποτελεί μέταλλο με μεγάλη εμπορική αξία, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ενώ σημείωσε πως το τελευταίο διάστημα το κακό έχει παραγίνει ιδιαίτερα στη δημοτική ενότητα Πλατυκάμπου και για αυτό επισκέφτηκε τον Αστυνομικό Διευθυντή κ.Λάμπρο Πατικιδη και ζήτησε την καλύτερη συνεργασία Δήμου και Αστυνομίας για την πάταξη του φαινομένου.

Την ίδια στιγμή στο Δήμο Παλαμά όπως μας προειδοποιεί ο δήμαρχος Σωκράτης Δασκαλόπουλος οι αγρότες ετοιμάζονται να πάρουν το νόμο στα χέρια τους ακόμη και με ένοπλες περιπολίες , απευθύνοντας έκκληση στην ΕΛΑΣ να πυκνώσει τις περιπολίες για να μην έχουμε αυτοδικίες. Ο ΔΕΔΔΗΕ εκτός του ότι δεν διαθέτει τόσους μετασχηματιστές για να τους αντικαταστήσει στο δίκτυο δεν έχει και τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη γρήγορη αντικατάστασή τους, ανέφερε στο “Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας ο δήμαρχος Παλαμά. Οι αγρότες θα θέλουν να ποτίσουν την επόμενη ώρα καθώς θα καίγονται για τις φυτείες τους και δεν μπορούν να περιμένουν 15 ημέρες τον ΔΕΔΔΗΕ όταν θα έχουν ξεραθεί τα βαμβάκια τους ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι για κινητοποιήσεις και επιβολή του δικαίου και του νόμου με την πειθώ!

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Ράνια Αλεξίου, thessaliatv.gr)