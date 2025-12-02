Οι ταξιτζήδες της Λάρισας πέρασαν από τον Κέλλα και κατέληξαν στα μπλόκα

Ο προορισμός κάθε διαμαρτυρόμενου έχει γίνει το πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα στη Λάρισα.

Μετά τους αγρότες και οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ της Λάρισας, που απεργούν στο πλαίσιο 48ωρης πανελλαδικής απεργίας, μετέβησαν σήμερα στο γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όπου υπέβαλαν σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια οι ταξιτζήδες σχημάτισαν αυτοκινητοπομπή και περιδιάβηκαν κεντρικούς δρόμους της πόλης κορνάροντας ενώ τελικός τους προορισμός ήταν το μπλόκο της Νίκαιας όπου πήγαν για να δηλώσουν συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) πραγματοποιεί 48ωρη προειδοποιητική απεργία από τις 6 το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, καθώς οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

