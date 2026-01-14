Οι φαρμακοποιοί πιέζουν για δωρεάν χορήγηση του τετραδύναμου εμβολίου – Ελλείψεις στη Λάρισα

“Για σοβαρή έλλειψη αντιγριπικών εμβολίων στην αγορά” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Με αίτημά του προς το Υπουργείο Υγείας ζητά να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα συνταγογράφησης και αποζημίωσης συγκεκριμένου τετραδύναμου αντιγριπικού εμβολίου, το οποίο δεν είχε ενταχθεί εξαρχής στη διαδικασία συνταγογράφησης.

Η ανακοίνωση:

“Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας ενημερώνει τους συναδέλφους φαρμακοποιούς και το κοινό ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την επανενεργοποίηση της δυνατότητας συνταγογράφησης και αποζημίωσης συγκεκριμένου τετραδύναμου αντιγριπικού εμβολίου, το οποίο δεν είχε ενταχθεί εξαρχής στη διαδικασία συνταγογράφησης.

Η σημερινή εικόνα

Κατά την τρέχουσα περίοδο παρατηρείται σοβαρή έλλειψη αντιγριπικών εμβολίων στην αγορά. Τα διαθέσιμα αποθέματα στα φαρμακεία είναι περιορισμένα, ενώ δεν αναμένονται νέες ποσότητες άλλων σκευασμάτων.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει διαθέσιμο τετραδύναμο αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο κατά την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου δεν εντάχθηκε στο καθεστώς αποζημίωσης για καθαρά τεχνικούς και διοικητικούς λόγους, χωρίς να τίθεται ζήτημα ασφάλειας.

Γιατί είναι κρίσιμη η απόφαση τώρα

Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα Ιανουαρίου και η εποχική γρίπη παραμένει σε έντονη κυκλοφορία, με την εμπειρία να δείχνει ότι η επιβάρυνση μπορεί να συνεχιστεί έως και τους επόμενους μήνες (Φεβρουάριο – Μάρτιο).

Παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον πολιτών που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να χρειάζονται προστασία. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η δυνατότητα συνταγογράφησης του διαθέσιμου εμβολίου αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός:

– παραμένει σημαντικός και ωφέλιμος ακόμη και αυτή την περίοδο,

– συμβάλλει στη μείωση των επιπλοκών και της διασποράς,

– και πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε τη σημασία της υπεύθυνης στάσης: τήρηση μέτρων υγιεινής, αποφυγή αυθαίρετης χρήσης αντιβιοτικών, έγκαιρη συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού και ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες.

Θεσμική παρέμβαση του Συλλόγου

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, παρεμβαίνει τεκμηριωμένα και υπεύθυνα, επισημαίνοντας εγκαίρως τις ελλείψεις και καταθέτοντας προτάσεις που ενισχύουν την πρόληψη και τη δημόσια υγεία.

Η άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας στο συγκεκριμένο αίτημα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος σε μια περίοδο αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.”