Οι φωτιές και τα παλιοσίδερα, ο εστέτ πρόεδρος της ΑΕΛ, και το Αll-day bar του Μουσείου

Καλημέρα.

Σαράντα χρόνια μετά η Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ με τις ασίστ του θεού Μέσι. Τον τελικό πάντως στη Θεσσαλία θα τον δούμε με 40 βαθμούς κελσίου. Στα Ελληνοτουρκικά ωστόσο αναμένονται μπόρες. Η Αθήνα δεν μάσησε και απαντάει με θαλάσσιο πάρκο …

% Γιατί καίγονται διαρκώς τα υλικά που σωρεύουν οι εταιρείες ανακύκλωσης με τα γνωστά αποτελέσματα; Η πιάτσα γνωρίζει και έχει εξήγηση. Όσες επιχειρήσεις συλλέγουν παλιά αυτοκίνητα και άλλα μέταλλα για σκράπ, είναι υποχρεωμένες τα υπολείμματα αυτών (πλαστικά κ.λ.π.) να τα μεταφέρουν στον ΧΥΤΑ Λάρισας ο οποίος τα παραλαμβάνει, χρεώνοντας 80 ευρώ τον τόνο. Επιπλέον ο επιχειρηματίας επιβαρύνεται με το μεταφορικό κόστος. Μόνο που αυτή τη νόμιμη διαδικασία δεν την ακολουθούν όλοι, αλλά οι νοικοκυρεμένοι του κλάδου που είναι σαφώς οι λιγότεροι.

Εκείνοι λοιπόν που δεν μεταφέρουν τα υπολείμματα των μονάδων τους στον ΧΥΤΑ – ο οποίος γνωρίζει τους πελάτες του -, τι τα κάνουν; Είναι απλό, τα τσούζουν φωτιά …

& Toν Ιούνιο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί (επιτέλους) το δημοτικό θέατρο ΟΥΗΛ της Λάρισας. Πρόκειται για χθεσινή δήλωση του δημάρχου Μαμάκου. Το 2014 ο Τζανακούλης το είχε παραδώσει στον Καλογιάννη ως …μπογιατισμένο κουφάρι, και εκείνος όταν έφυγε το 2023 το άφησε σε χειρότερη κατάσταση. Είχαν ξεβάψει και οι μπογιές …

@ Κλειστός παραμένει τα βράδια ο ΣΕΑ Σοφάδων στον Ε65, στην κατεύθυνση προς Γρεβενά. Τις νύχτες δεν περνάει ψυχή. Ωστόσο σε λίγες μέρες όλα θα αλλάξουν. Ο αυτοκινητόδρομος θα ενωθεί με την Εγνατία και θα έχουμε κάθοδο (και άνοδο) μυρίων …

*Κομποσκοίνια της προσευχής και της μετάνοιας Made in China έχουν κατακλύσει τη Θεσσαλία.

Όχι που θα τα άφηναν οι Κινέζοι..

$ Την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια από τον ΣΥΡΙΖΑ η Τρικαλινή βουλευτής Μαρίνα Κοντοτόλη. Θα παραμείνει τράνζιτ – ανεξάρτητη, όσο χρειαστεί, μέχρι να επιβιβαστεί στο νέο σκάφος του Τσίπρα.

Μέχρι τότε καλό θα είναι να μην ξαναταξιδέψει με το ΚΤΕΛ γιατί δεν γίνεται πιστευτή από τα πλήθη που την αγαπούν. Λεωφορείο έπαιρνε και ο προκάτοχός της Χρήστος Σιμορέλης και είχε κακό (πολιτικό) τέλος …

Talk of the Town ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός. Ωστόσο φαίνεται ότι η δημοσιότητα τον αναζωογονεί. Μόλις υπέγραψε με τον Νταβέλη πήρε πόρτα πόρτα τους θεσμικούς της πόλης, ενώ σε κάθε γωνία δίνει και από μια συνέντευξη.

Ο πρόεδρος πάντως είναι εστέτ. Πούρα και σουίτα στην Allwyn Arena, αλλά καμία σχέση με την μπρουτάλ εικόνα των ποδοσφαιροπαραγόντων.

Τα πούρα τα λατρεύει. Μάλιστα διαθέτει τρία καταστήματα με cigars (Γλυφάδα, Μύκονο, Θεσσαλονίκη), ενώ ετοιμάζει και τέταρτο, πιο lux, στην Κηφισιά.

Το κύριο επάγγελμά του παραμένει βεβαίως η ναυτιλία, έστω και αν γράφονται υπερβολές για πέντε καράβια. Τα πλοία, λένε οι γνωρίζοντες, είναι δυο και είναι ξηρού φορτίου. Φέρνουν λεφτά αλλά έχουν και φουρτούνες. Ειδικά στην …Ταιβάν όπου τα κύματα έχουν μεγάλο ύψος.

Από Αεκτζήδες, οφείλουμε να σημειώσουμε, μόνο καλό είδε η ΑΕΛ. Ο Πηλαδάκης άφησε ως παρακαταθήκη μια άνοδο στη Super League , ένα κύπελλο Ελλάδος, αλλά και ένα γήπεδο προς χρήση των επόμενων γενεών.

Εν τούτοις, αν τα πράγματα στην ομάδα στραβώσουν (χτυπάμε ξύλο) και οι γνωστοί κάφροι της εξέδρας κυνηγάνε τον Ζήση σε Γλυφάδα και Κηφισιά, η καλή του φίλη Ελευθερία Τζανακούλη (φωτο) διατίθεται να τον φυγαδεύσει. Θα το πράξει με τον ίδιο πατριωτισμό που έκρυβε η Λέλα Καραγιάννη τους αντιστασιακούς της κατοχής στο σπίτι της …

^ Το Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, διαθέτει μακράν το καλύτερο Αll-day bar που μπορεί να βρει κανείς στα Ελληνικά μουσεία, ειδικά βράδυ. Το δημιούργησε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Τρικκαίων Γιώργος Ηλιάδης. Οι Πασόκοι ήταν πάντα μπροστά και στο entertainment και στο dining …

% Πολλές οι κρυφοσυναντήσεις για το ψηφοδέλτιο του Σαμαρά στη Λάρισα. Το ενδιαφέρον εξηγείται διότι υπάρχει το δέλεαρ της μιας έδρας …

@ «Η Λάρισα χρειάζεται νέα Βιομηχανική Περιοχή, η παρούσα είναι κορεσμένη», ανέφερε χθες στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης Θανάσης Μαμάκος. Όχι μόνο κορεσμένη, προσθέτουμε εμείς, αλλά πανάκριβη για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το οξύμωρο είναι ότι δεν πουλάει πλέον οικόπεδα για να στηθούν επιχειρήσεις, απλώς τα νοικιάζει για 50 χρόνια. Αν χτίσεις εργοστάσιο και με το πλήρωμα του χρόνου θέλεις να το αφήσεις στο παιδί σου, εκείνο πρέπει να του βάλει …ρόδες και να το μεταφέρει αλλού.

*Καθυστερεί η παραίτηση Κόκκαλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχούμε.

Πότε θα γίνει ΕΛΑΣίτης ο Βασίλης;

By Kostas Tolis

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