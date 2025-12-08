Τα θυροφράγματα,οι ψηφιακοί μετρητές, και η ΔΕΥΑΛ που ντύθηκε Αη Βασίλης

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Ούτε χαραμάδα αισιοδοξίας δεν διαφαίνεται στην προοπτική άρσης των αγροτικών μπλόκων στους εθνικούς δρόμους. Οι αγρότες αν δεν δουν λεφτά στον IBAN δεν κουνιούνται. Και αυτή η εβδομάδα θα πάει στράφι, την ώρα που μόνο στον Έβρο έχουν εγκλωβιστεί 1.350 φορτηγά, με το τοπικό Επιμελητήριο να τρέχει να εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό των οδηγών. Την Τετάρτη οι αγροτοσυνδικαλιστές αποφάσισαν κατάληψη του λιμανιού του Βόλου. Αν το δούμε και αυτό …

& Σε μέγα χορηγό και των Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων εξελίσσεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας, η γνωστή μας ΔΕΥΑΛ. Ενδεικτικά έδωσε: 18.000 ευρώ για τα περίπτερα της πλατείας, και άλλες 30.000 ευρώ για το σπίτι του Αη Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης έχει όμως και…φορτηγό, οπότε τον χαρτζιλίκωσε με άλλες 18.000 ευρώ για το όχημα, αλλιώς θα έρχονταν με τα πόδια…

% Χορηγία από την ΔΕΥΑΛ πήρε και η εφημερίδα “Ελευθερία”, εφτά χιλιαρικάκια παρακαλώ, για να γιορτάσει λέει τα 103 χρόνια από την ίδρυσή της. Η “Ελευθερία” δεν γιορτάζει μόνο στις χρονολογίες ορόσημα π.χ. στα 80, 90, ή 100 χρόνια. Κάθε χρόνο έχει …επέτειο. Θα μπορούσε να γιορτάζει και κάθε εξάμηνο, χορηγίες υπάρχουν …

$ Η αξία της ορεινής υδρονομίας φάνηκε με το νεοσύστατο φράγμα Ληθαίου, στην περιοχή της Καλαμπάκας. Συγκρατήθηκαν μεγάλοι όγκοι νερού που θα κατέβαιναν στον κάμπο.

^ Διευθυντή δικτύου αναζητά η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και ως εκ τούτου “σκανάρει” την ευρύτερη αγορά στελεχών…



Αυτή τη φορά ο Δήμος Λάρισας δεν πιάστηκε στον ύπνο, το πάθημα του 2023 έγινε μάθημα. Τα νέα θυροφράγματα και αντλιοστάσια έκαναν δουλειά. Γειτονιές που είχαν πληγεί το 2023 (Άγιος Θωμάς, Νέα Σμύρνη, ΑΤΑ, Γιάννουλη, Φαλάνη) γλύτωσαν …

Μην είδατε την ΤΕΡΝΑ στα βουνά;

Από τον περασμένο Ιανουάριο, επί υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, υπογράφηκαν οι αποφάσεις κατακύρωσης και ανάθεσης των Συμβάσεων που αφορούν στα …κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών στη Θεσσαλία, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias».

Ο τόπος μας το τελευταίο διάστημα υποφέρει πάλι από τα καιρικά φαινόμενα. Ποτάμια ξεχειλίζουν, δρόμοι και γέφυρες χάνονται, ενώ στα ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, όπου οι ζημιές στις υποδομές ήταν ήδη μεγάλες από την νεροποντή του 2023, τα έργα αποκατάστασης έγιναν… ανέκδοτο. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. που – μαζί με εκείνα στη Λίμνη Πλαστήρα και την Αργιθέα-, πήρε μια συνολική εργολαβία αξίας 287,2 εκ. ευρώ, είχε την συμβατική υποχρέωση από τον περασμένο Απρίλιο να βρίσκεται στα ορεινά και να δουλεύει πυρετωδώς για τα …κατεπείγοντα του 2023. Μήπως την είδατε; Μήπως την απαντήσατε; Πως να την δείτε αφού δεν πάτησε το πόδι της. Η πρόοδος της αποκατάστασης είναι μηδενική …

$ Ενδιαφέροντα πράγματα ειπώθηκαν στην πανελλαδική εκδήλωση της εφημερίδας Agrenda, την Παρασκευή στον “Ανάντι” των Τρικάλων, από ιθύνοντες της αγοράς. Η φέτα, που από το 2010 μέχρι σήμερα τετραπλασίασε τις εξαγωγές της, είναι πλέον το εθνικό μας προϊόν στη θέση του ελαιόλαδου και μάλιστα πωλείται χωρίς μεσάζοντες. Όμως και η σύγχρονη κτηνοτροφία δεν έχει σχέση με εκείνη του παρελθόντος. Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας Μιχάλης Σαράντης ήταν απόλυτα διαφωτιστικός ως προς την εξέλιξή της:

«Θα πάω 30-40 χρόνια πίσω που ο πατέρας έλεγε στο γιο ότι θα τον στείλει να γίνει τσομπάνος γιατί δεν διαβάζει. Από τότε μέχρι τώρα έχει αλλάξει η κατ’ ευφημισμό “κακή δουλειά”. Σήμερα, ένας με μια μονάδα 300 – 400 ζώων έχει εισόδημα δέκα φορές περισσότερο από κάποιον υπάλληλο στην Αθήνα. Η προβατοτροφία και η κτηνοτροφία έχουν αναπτυχθεί και έχουν προχωρήσει. Κάποτε για να συγκεντρώσει μια εταιρεία 5 τόνους γάλα το μάζευε από 200 παραγωγούς. Τώρα υπάρχουν μονάδες αγελαδινές που έχουν 15-20 τόνους γάλα την ημέρα…».

*Ο Λαρισαίος ΚΥΔάρχης Ηλίας Καλφούντζος δεν πρόκειται τελικά να καταθέσει στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε μπορεί να προσαχθεί βιαίως, είναι νομικά καλυμμένος ως κατηγορούμενος σε άλλο σκέλος της υπόθεσης…

% Για το σκάνδαλο των ψηφιακών υπερκοστολογημένων μετρητών (έως και δέκα φορές πάνω) έχουμε ξαναγράψει. Σε αυτό φέρονται εμπλεκόμενοι και θεσσαλικοί δήμοι. Το καινούργιο είναι ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – εκτός από την Ελληνική Δικαιοσύνη -, αναμένεται να σταλεί και στη Βουλή. Αυτό διότι – για να υλοποιηθεί η τεράστια αυτή προμήθεια που λέγεται κόστισε στους φορολογούμενους 400 εκ ευρώ -, μπήκαν και υπογραφές υπουργών με πρώτη εκείνη του υπουργού των εσωτερικών. Αναμονή …

$ Απολύθηκε ο προπονητής της ΑΕΛ Στέλιος Μαλεζάς γιατί πήρε ισοπαλία από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ράφα Μπενίτεθ. Ούτε με νίκη θα γλύτωνε, ήταν προγραμμένος. Ίσως με πέντε γκολ υπέρ της ΑΕΛ ο Αχιλλέας (Νταβέλης) να του έδινε χάρη ….