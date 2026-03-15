Οι 7 δικογραφίες-δορυφόροι μετά την τραγωδία στα Τέμπη – Τρέχουν παράλληλα και οι άλλες υποθέσεις

Ούτε μία ούτε δύο, αλλά επτά δικογραφίες – δορυφόροι για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς κινούνται, εδώ και πολύ καιρό, στην τροχιά της Δικαιοσύνης.

Είναι ίσως από τις λίγες φορές που μία τόσο εμβληματική υπόθεση, πριν ακόμα εκκαθαριστεί ποινικά, όπως είναι η απαίτηση όλης της κοινωνίας, έχει… γεννήσει τόσο πολλές και διαφορετικές δικογραφίες, θέτοντας υπό δικαστική διερεύνηση όχι μόνο τους 36 κατηγορουμένους, που στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας, αλλά και πρόσωπα που κατείχαν κρίσιμα πόστα και πολιτικά αξιώματα και ελέγχονται για πράξεις ή παραλείψεις τους πριν και μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Ετσι, την ώρα που όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η κύρια δίκη, τρέχουν σχεδόν παράλληλα και οι άλλες υποθέσεις με το δυστύχημα που έχει σημαδέψει μια για πάντα τις ζωές τους.

Οι 7 δορυφόροι της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών

1. ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τους τελευταίους μήνες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας διεξάγεται η δίκη με φόντο τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μια δίκη που όχιάδικα θεωρείται από πολλούς ως μικρογραφία της μεγάλης δίκης που βρίσκεται προ των πυλών της Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε η αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, πριν από την τραγική σύγκρουση στα Τέμπη.

2. Η ΔΙΚΗ για την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Μία ακόμα δίκη, με σημείο αναφοράς την τραγωδία των Τεμπών, έχει ξεκινήσει, αυτή τη φορά στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, στο εδώλιο του οποίου κάθονται δύο στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σχετικά με τον έλεγχο της «αμαρτωλής» σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση.

Οι δύο ελεγκτές δικάζονται για παράβαση καθήκοντος, που αφορά κατά την κατηγορία το γεγονός ότι φέρονται να ενήργησαν πλημμελώς στον έλεγχο που πραγματοποίησαν το 2020-2021 για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης 717 που, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνδέεται με το τραγικό δυστύχημα.

3. Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ για το αποκαλούμενο «μπάζωμα». Στην τελική ευθεία έχει μπει εδώ και καιρό η κύρια ανάκριση για τη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης των Τεμπών. Η αρεοπαγίτης ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη έχει ολοκληρώσει το έργο της αναφορικά με τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών που αποδίδονται στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και έξι ακόμα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται ο εισαγγελέας να διατυπώσει την πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφασίσει αν στο επόμενο στάδιο ακολουθήσει Ειδικό Δικαστήριο ή αν ο φάκελος κλείσει χωρίς δίκη με απαλλακτικό βούλευμα για τους κατηγορουμένους.

4. Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ για τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή. Αυτή είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει ανοίξει στο ανώτατο επίπεδο της Δικαιοσύνης μετά τη σχετική άδεια της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα στην οποία έχουν προστεθεί και τα στοιχεία που αφορούν τον ρόλο πρώην γενικών γραμματέων στο υπουργείο που υπηρέτησαν στη θέση αυτή. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε «πρώιμο» δικονομικό στάδιο και πρέπει να διερευνηθούν ακόμα πολλές παράμετροι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την έκδοση βουλεύματος, από το οποίο θα εξαρτηθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των ελεγχόμενων προσώπων.

5. Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ για τη σύμβαση 717. Υστερα από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε περισσότερα από 20 μη πολιτικά πρόσωπα αναφορικά με πράξεις και παραλείψεις τους για τη σύμβαση 717 που αφορά την τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ και, σύμφωνα με το πόρισμα, η μη έγκαιρη υλοποίησή της φέρεται να συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών. Και οι δύο δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είχε διαβιβάσει και φάκελο στη Βουλή, έχουν ολοκληρωθεί και αναμένονται η αξιολόγηση του υλικού και η απόφαση για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.

6. Ο ΓΡΙΦΟΣ των εκταφών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές 11 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν από την αρχή να γίνουν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις σε πιστοποιημένα εργαστήρια στο εξωτερικό ώστε να πληροφορηθούν τα αίτια θανάτου των παιδιών τους. Τα πορίσματα των ειδικών θα σταλούν στους δικαστές που θα εκδικάσουν την κύρια υπόθεση προκειμένου να τα συναξιολογήσουν με τα υπόλοιπα στοιχεία πριν φτάσει η ώρα της κρίσης για την κύρια υπόθεση.

7. Η ΔΙΑΡΡΟΗ των ηχητικών για τα Τέμπη. Επτά στελέχη του ΟΣΕ ελέγχονται ποινικά για τη διαρροή ηχητικού υλικού αμέσως μετά το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Η παραπομπή τους σε δίκη έγινε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αδίκημα της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου από κοινού που αφορά τα ηχητικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τη μοιραία σύγκρουση. Η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026.

