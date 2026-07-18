Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Γεωργιάδου, αρχίζει η ασφαλτόστρωση – Πολλές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της οδού Γεωργιάδου που προκάλεσε προβλήματα και γκρίνια από καταστηματάρχες και διερχόμενους. Ωστόσο η ταλαιπωρία τελειώνει.

Το σχετικό δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΛ αναφέρει:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Γεωργιάδου και θα ακολουθήσουν εργασίες ολικής ασφαλτόστρωσης τμημάτων της οδού, καθώς και του κυκλικού κόμβου του Αγίου Αχιλλίου.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Σήμερα Σάββατο 18/07/2026 και αύριο Κυριακή 19/07/2026, από 06:00 έως 18:00 θα ισχύσει προσωρινός ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή του κυκλικού κόμβου του Αγίου Αχιλλίου.

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο στις ακόλουθες συμβολές οδών:

Λαμπράκη με Καρανάσιου Αρχ. Δωροθέου με Καρανάσιου Καλλιθέας με Ταγμ. Βελησσαρίου Μανωλάκη με Μελετίου Γεωργιάδου με Γκύζη Γεωργιάδου με Ραψάνης Γεωργιάδου με Ζαλόγγου Γεωργιάδου με Ζωοδόχου Πηγής Γεωργιάδου με Πάροδο Γεωργιάδου Γεωργιάδου με Διονύσου

Η περιοχή εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Τη Δευτέρα 20/07/2026 και την Τρίτη 21/07/2026, από 06:00 έως 18:00, θα εφαρμοστεί προσωρινός τμηματικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας ανά ρεύμα κυκλοφορίας στην οδό Γεωργιάδου, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ έως την οδό Σβαρτζ, λόγω εργασιών ολικής ασφαλτόστρωσης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν διαδοχικά σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγεται προσωρινά από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί αμφίδρομα, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.