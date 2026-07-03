Ολοκληρώθηκαν στο Skiathos Pallas οι εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-27»

Στην ικανοποιητική πρόοδο του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-27» σε σχέση με την αντίστοιχη χρονιά του προγράμματος «2014-20» (κάτι που αποτυπώθηκε και από στελέχη της Ε.Ε. και των εμπλεκόμενων Υπουργείων) και στις βασικές προτεραιότητες που βασίζονται στην κατασκευή προσιτών κατοικιών για νέους και δημόσιους λειτουργούς, στην αντιμετώπιση της φτώχειας, την αντιπλημμυρική θωράκιση και την Πολιτική Προστασία, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στην εισήγησή του στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Όπως αναφέρει το γραφείο Τύπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο Skiathos Palaceς και συμμετείχαν μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των φορέων της αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, των επιστημονικών φορέων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των φορέων που διαχειρίζονται μέρος του Προγράμματος, των κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού του ΕΣΠΑ, των επιτελικών δομών και δικαιούχοι του Προγράμματος.

Κατά την εισήγησή του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος κ.Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. «Μεταξύ των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» βρίσκεται στην 7η θέση ως προς τις εντάξεις και τις δαπάνες, ενώ την αντίστοιχη 4η χρονιά στο πρόγραμμα 2014-2020 η Θεσσαλία ήταν ουραγός» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: Ανακατευθύναμε πόρους για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και της αντιπλημμυρικής προστασίας της, αυξάνοντας εντυπωσιακά (800%) τους διαθέσιμους πόρους.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «το πρόγραμμα της Θεσσαλίας χτίστηκε με σοβαρές ατέλειες. Δεν έλαβε υπόψιν την μετά κόβιντ εποχή, την Ουκρανική κρίση στην διατροφική αυτάρκεια και φυσικά τον Ντάνιελ που έτσι και αλλιώς έγινε μετά τον Σεπτέμβρη του 22 όταν εγκρίθηκε το Πρόγραμμα. Τα δύο ζητήματα δεν είχαν μπει στο Πρόγραμμα αν και θα έπρεπε. Στην πορεία το Πρόγραμμα άλλαξε σημαντικά σε πολλούς τομείς και φαίνεται ότι καλώς έγινε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Πιο αναλυτικά, στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής, ο Δημ. Κουρέτας αναφέρθηκε στις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με αιχμή τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για παιδιά που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας, καθώς και στην ενίσχυση δομών κοινωνικής φροντίδας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής και προσιτής στέγασης, ανακοινώνοντας την άμεση ενεργοποίηση δράσεων για τη δημιουργία οικονομικά προσιτών κατοικιών. Το Πρόγραμμα μας διέθεσε ήδη τους πρώτους πόρους ύψους 4 εκ.€ για ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία στις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και του brain drain, όσο και δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στις Βόρειες Σποράδες, συμβάλλοντας στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών και στην ενίσχυση της παραμονής τους στις τοπικές κοινωνίες.

Στη συνέχεια τόνισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην αντιπλημμυρική θωράκιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μέσω της υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων για τις περιοχές που διατρέχει ο Πηνειός ποταμός, καθώς και μέσω της ανακατεύθυνσης πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων και των υποδομών της Θεσσαλίας.

Για τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό της Περιφέρειας και των Δήμων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, τη χρηματοδότηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς και την προώθηση νέων προσκλήσεων για τη στήριξη υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ο Δημ. Κουρέτας τόνισε ότι προτεραιότητα της Περιφέρειας παραμένει η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται γρήγορα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή της Θεσσαλίας.

Όσον αφορά στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 ο κ. Κουρέτας δήλωσε ότι «αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε πολλές προκλήσεις και ότι αυτό μπορεί να απαιτεί τόσο την προσαρμογή του προϋπολογισμού της στις νέες συνθήκες όσο και απλούστερη διαχείριση. Αυτή η απαίτηση όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων για την Πολιτική της Συνοχής που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την ισόρροπη ανάπτυξη των Ελληνικών Περιφερειών και την σύγκλιση τους με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι Περιφέρειες έχουν πλέον αποδείξει μέσα από την διαδοχική υλοποίηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων ότι μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και στοχευμένα τους Ευρωπαϊκούς Πόρους με βάση τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων τους τις οποίες οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλύτερα και στους οποίους λογοδοτούν. Εκφράζουμε συνεπώς την αντίθεση μας σε μία ενδεχόμενη «εθνικοποίηση» της Πολιτικής της Συνοχής».

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε.

Η Cristiana Costinescu: Επικεφαλής της Μονάδας Ελλάδα – Κύπρος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας του νέου προγράμματος 2028-34 και στην συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη, ενώ συνεχάρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον σχεδιασμό και την απορρόφηση των κονδυλίων.

Ο Σολωμονίδης Γιάννης, υπεύθυνος Προγράμματος – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου προς τους ωφελούμενους φορείς του προγράμματος, καλώντας τους να τρέξουν την υποβολή των προτάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη των γρήγορων απορροφήσεων, ιδιαίτερα τώρα που γίνονται οι συζητήσεις για τη νέα περίοδο 2028-34. «Θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική της συνοχής με περιφερειακή διάσταση και στο νέο πρόγραμμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος της Γ.Γ. του ΕΣΠΑ Βασ. Παντελοδήμου, κ. Δημ. Νασιγκόγκος συνεχάρη την Περιφερειακή Αρχή και τις υπηρεσίες της για τους εντατικούς ρυθμούς απορρόφησης των πόρων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα των ιδιωτικών κατοικιών για ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις που ξεκίνησε.

Θερμές ευχαριστίες προς την Περιφερειακή Αρχή για την άψογη συνεργασία που έχουν μαζί της, εξέφρασαν ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, και η νέα Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού Κρυσταλλία Μαντζανά.

Τα στελέχη της ΕΥΔ

Η Προϊσταμένη Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Θεσσαλίας Πολύτιμη Γραβάνη παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο του προγράμματος 2021-27, τονίζοντας ότι μέσα στο 2026 οι δείκτες απορρόφησης θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Η Κερασία Σειραγάκη ενημέρωσε τα μέλη για τα θέματα αξιολόγησης του Προγράμματος, τις ειδικές συστάσεις, την ενδιάμεση επανεξέτασή τους και την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Η Κατερίνα Πούλιου παρουσίασε την πορεία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), αναλύοντας τις βιώσιμες στρατηγικές όλων των θεσσαλικών Δήμων. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στις ΟΧΕ Τουρισμού και Πολιτισμού, Σποράδων, Αγράφων και Γεωπάρκου Μετεώρων–Πύλης, προβάλλοντας τους επιθυμητούς στόχους κάθε παρέμβασης.

Ο Δημήτρης Πάκας παρουσίασε πέντε έργα στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλία, όπου συγκαταλέγονται οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας και Καρδίτσας, η νέα πτέρυγα στο Κουτλιμπάνειο Νοσοκομείο Λάρισας, τα Πράσινα Σημεία μονάδων κομποστοποίησης, καθώς και οι Κινητές Μονάδες Υγείας που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη.

Την ενότητα ολοκλήρωσε ο ο προιστάμενος της Μονάδας Γ Βας. Γαλάνης παρουσιάζοντας εκτενώς τις δράσεις για την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του προγράμματος.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα: