Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, μιας από τις πιο εμβληματικές γαλακτοβιομηχανίες της χώρας.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ΔΩΔΩΝΗ, με απόλυτη δέσμευση στη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Αποκλειστικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της εταιρείας μας είναι η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου.

Μετά την εξαγορά, η εταιρεία μας χαράσσει νέους ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, στους ανθρώπους και στην ιστορία της εταιρείας.