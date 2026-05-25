Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν από την Τετάρτη

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από την Τετάρτη (20/5), βάζοντας τραγικό τέλος στις έρευνες που βρίσκονταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια ορειβατικής διαδρομής στο βουνό, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του.



Ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια επανεκκίνησαν με τη συμμετοχή ειδικών ομάδων διάσωσης.

