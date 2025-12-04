Ομαδική Πεζοπορία στον Κίσσαβο: «Στα Βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου» και «Περίπατος Μαρίνου Αντίπα»

Ο Δήμος Αγιάς, ο Δασικός Συνεταιρισμός Ομολίου, ο Μορφωτικός Σύλλογος Ομολίου, το ΙΕΚ Δήμητρα και το Δίκτυο Πολιτισμού – Περιβάλλοντος-Βιώσιμης Ανάπτυξης – Δέλτα Πηνειού –Τεμπών διοργανώνουν δύο ομαδικές πεζοπορίες στον Κίσσαβο στις 11 Δεκεμβρίου με τίτλο «Στα βήματα του Μ. Αλεξάνδρου» και στον Κίσσαβο και το Ομολιο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 με τίτλο «Ανακαλύψτε τον Κίσσαβο» σε έναν μοναδικό περίπατο στις παρυφές του Κισσάβου, γεμάτο φύση, ιστορία και τοπικές γεύσεις.

Αναλυτικότερα:

“Στα Βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Κίσσαβο”

Ημερομηνία: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Τοποθεσία: Κίσσαβος – Διαδρομή ιστορικού ενδιαφέροντος Διάρκεια: ~4-5 ώρες Διοργάνωση: Δασικός Συνεταιρισμός Ομολίου & τοπικοί φορείς Στόχος: Ιστορική αναδρομή, φυσιολατρική εμπειρία και πολιτιστική έκφραση,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Στα Βήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Κίσσαβο”

09:00 | Συνάντηση & Ενημέρωση

· Συγκέντρωση των συμμετεχόντων σε προκαθορισμένο σημείο εκκίνησης ( Ομόλιο).

· Σύντομη παρουσίαση της διαδρομής και ιστορική εισαγωγή.

09:30 | Έναρξη Πεζοπορίας

· Διαδρομή μέσα από το δάσος, ακολουθώντας το μονοπάτι που φημολογείται ότι πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος.

· Στάσεις για αφήγηση ιστορικών γεγονότων και μύθων.

12:30 | Στάση σε Σημείο Θέασης & Ποιητική Παρουσίαση

· Μικρή ανάπαυλα με αφήγηση κειμένων εμπνευσμένων από τη φύση, τον ηρωισμό και την ιστορία.

· Προαιρετική συμμετοχή των πεζοπόρων με ανάγνωση αγαπημένων στίχων.

14:00 | Άφιξη στον Προορισμό & Ελαφρύ Γεύμα

· Εορταστική ολοκλήρωση της εκδήλωσης με τοπικά εδέσματα και τσίπουρο.

Ημερομηνία: Πεμπτη 11 Δεκεμβρίου

Τοποθεσία: Κίσσαβος – Διαδρομή φυσιολατρικού – ιστορικού ενδιαφέροντος Διάρκεια: ~1 ώρα Διοργάνωση: Δασικός Συνεταιρισμός Ομολίου & τοπικοί φορείς Στόχος: Ιστορική αναδρομή, φυσιολατρική εμπειρία και πολιτιστική έκφραση,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ” Ανακαλύψτε τον Κίσσαβο!”

09:30 | Συνάντηση & Ενημέρωση

· Συγκέντρωση στο προκαθορισμένο σημείο εκκίνησης.

· Σύντομη παρουσίαση της διαδρομής και της ιστορικής της σημασίας.

10:00 | Έναρξη Πεζοπορίας

· Πορεία μέσα από το δάσος, ακολουθώντας τη διαδρομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

· Στάσεις για ιστορικές αφηγήσεις και μύθους της περιοχής.

12:30 | Στάση σε Σημείο Θέασης & Ιστορική Παρουσίαση

· Ανάγνωση κειμένων εμπνευσμένων από τη φύση, την ιστορία και τον ηρωισμό.

· Προαιρετική συμμετοχή των παρευρισκομένων με ανάγνωση αγαπημένων γεγονότων

14:00 | Άφιξη στον Προορισμό & Ελαφρύ Γεύμα

Παραδοσιακά εδέσματα και τσίπουρο για τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε το παρελθόν, να απολαύσουμε τη φύση και να γιορτάσουμε τη δύναμη του λόγου μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς.

Συμμετοχή: Δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή. Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: (agiatourism@gmail.com 2494350130)