Ομόφωνη η επανεκλογή Μπιλλίνη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ποιοι εκλέχτηκαν στις θέσεις των αντιπρυτάνεων

Με ομόφωνη απόφαση επανεξελέγη Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, κατά τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Ο κ. Μπιλλίνης ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση και κατά την παρουσίαση των θέσεών του ανέπτυξε τους βασικούς άξονες της νέας πρυτανικής θητείας, δίνοντας έμφαση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, στη διά βίου μάθηση, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία, αλλά και στην προώθηση της καινοτομίας και της αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

Ομόφωνα εξελέγησαν και οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, η καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου αναλαμβάνει Αντιπρυτάνις Έρευνας, Καινοτομίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ο καθηγητής Δημήτριος Μπόγδανος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διεθνοποίησης και Συνεργασιών και ο καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Αντιπρύτανης Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.