ΟΠΕΚΑ: Δωρεάν διακοπές για 27.500 αγρότες – Μέχρι 12 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δωρεάν διακοπές σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και μειωμένο κόστος συμμετοχής για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, προσφέρει σε 27.500 αγρότες ο Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας, μέσα από τα νέα προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των αγροτικών νοικοκυριών και η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, ειδικά στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των νησιών του Αιγαίου.

Το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά παροχών και επιδοτήσεων προς τους δικαιούχους του ΛΑΕ – ΟΠΕΚΑ.

Προβλέπονται διακοπές έως έξι ημερών (πέντε διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα. Για όσους επιλέξουν συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, η διάρκεια αυξάνεται έως και 12 διανυκτερεύσεις.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδοτούμενου ιαματικού τουρισμού διάρκειας έως έξι ημερών, με τη δυνατότητα δωρεάν πραγματοποίησης έως πέντε λούσεων σε συμβεβλημένες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών. Για τις ίδιες περιοχές, οι διανυκτερεύσεις μπορούν να φθάσουν επίσης τις δώδεκα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδοτούμενες παιδικές κατασκηνώσεις διάρκειας έως 16 ημερών, εκδρομικό πρόγραμμα τεσσάρων ημερών, καθώς και παροχή δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου για τους ωφελούμενους.

Οικονομικές ενισχύσεις και υποτροφίες

Προβλέπεται επίσης χρηματική ενίσχυση για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Συγκεκριμένα, θα δοθούν επιδόματα σε 2.300 μητέρες με τρία τέκνα και 600 μητέρες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, ύψους 700 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για πρώτη φορά, θεσπίζεται πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών – χρηματικών βραβείων σε 2.106 μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με κάθε βραβείο να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Τα νησιά που συμμετέχουν

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και των νησιών των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Λέσβος, η Λήμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Σάμος, η Ικαρία, οι Φούρνοι, η Χίος, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Κως, η Πάτμος, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Λέρος, η Κάλυμνος, η Αστυπάλαια, η Νίσυρος, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και το Καστελόριζο.

Οι κοινωνικοί τουρίστες που θα επιλέξουν αυτούς τους προορισμούς χωρίς παροχή πρωινού, θα απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τη διαμονή