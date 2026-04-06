ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ζητούν Σκρέκας, Τσιάρας – λένε ότι δεν εμπλέκονται σε αδικήματα

Την άρση της ασυλίας τους και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη ζητούν οι δύο Θεσσαλοί πρώην υπουργοί, Κώστας Τσιάρας και Κώστας Σκρέκας, με φόντο τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεών τους είναι η κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή απόπειρα επηρεασμού διοικητικών διαδικασιών, ούτε οποιαδήποτε πρόθεση παραβίασης της νομιμότητας.

Ο Κώστας Τσιάρας, σε εκτενή δήλωσή του, δίνει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση που αφορά αγροτική ενίσχυση, επισημαίνοντας ότι κάθε επικοινωνία από το περιβάλλον του περιορίστηκε αποκλειστικά στη διευκρίνιση της προβλεπόμενης διαδικασίας για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο «πρασινίσματος» του 2021. Όπως τονίζει, δεν ασκήθηκε καμία πίεση ούτε υπήρξε προσπάθεια επιρροής, ενώ δηλώνει ότι θέτει εαυτόν στη διάθεση της Δικαιοσύνης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση και την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ανάλογη στάση τηρεί και ο Κώστας Σκρέκας, ο οποίος επίσης ζητεί την άρση της ασυλίας του, υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει καμία προσωπική εμπλοκή ή γνώση σε ενδεχόμενη παράνομη πράξη.

Οι δύο πρώην υπουργοί εμφανίζονται να επιλέγουν τη θεσμική οδό της πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, επιδιώκοντας να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της έρευνας από τη Δικαιοσύνη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr