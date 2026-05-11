ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναμένεται τέταρτη δικογραφία για έναν πρώην υπουργό και έναν πρώην υφυπουργό

Νέος κύκλος πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων φαίνεται πως ανοίγει γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πληροφορίες και δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενη διαβίβαση ακόμη μίας δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τη Βουλή.

Πρόκειται, σύμφωνα με πολιτικά και δημοσιογραφικά παρασκήνια, για την τρίτη κατά σειρά δικογραφία που σχετίζεται με ελέγχους γύρω από κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μία υπόθεση που φαίνεται να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις.

Αν και η άφιξη νέας δικογραφίας θεωρείται εδώ και καιρό σχεδόν δεδομένη στους πολιτικούς διαδρόμους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο αυτή θα φτάσει επίσημα στη Βουλή, καθώς το πολιτικό κλίμα παραμένει ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο.

Σύμφωνα με όσα διακινούνται στο παρασκήνιο, στο επίκεντρο της νέας έρευνας φέρονται να βρίσκονται δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη: ένας πρώην υπουργός με ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα και ενεργό ρόλο στην οικονομική πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς και ένας πρώην υφυπουργός του οποίου το χαρτοφυλάκιο συνδεόταν άμεσα με τον αγροτικό τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τους ελέγχους σε υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών πόρων και αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα, με επίκεντρο κυρίως εικονικές δηλώσεις, παράνομες επιδοτήσεις και ζητήματα κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, η φημολογία γύρω από τη νέα δικογραφία έχει ήδη προκαλέσει κινητικότητα, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να προκαλέσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα εάν προκύψουν αιτήματα για περαιτέρω κοινοβουλευτική διερεύνηση ή σύσταση προανακριτικής επιτροπής.



