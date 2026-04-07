ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η δικογραφία άργησε τέσσερα χρόνια – Τα «κενά» στον φάκελο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

Ερωτήματα προκύπτουν από την, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» (Γιάννης Σουλιώτης), για τη σταδιακή αποστολή προανακριτικού υλικού της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις Εσωτερικές Υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· κάτι που έγινε αντιληπτό από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές το καλοκαίρι του 2023.

Ειδικότερα, από την άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των υπόπτων την περίοδο 2021-2022 προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής στην υπόθεση συνολικά 20 πολιτικών προσώπων. Στην αρχική δικογραφία, που σχημάτισαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. και υπέβαλαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το φθινόπωρο του 2021, σύμφωνα με μια εκδοχή τα περισσότερα ονόματα πολιτικών απουσίαζαν. Σύμφωνα με μια άλλη, στα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται μόλις δύο βουλευτές.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το καλοκαίρι του 2021, περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των επικεφαλής της υπηρεσίας δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές με την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την 26η Ιουλίου η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έγινε αποδέκτης πολυσέλιδης ανώνυμης καταγγελίας στην οποία περιγραφόταν με λεπτομέρειες η απάτη εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ταμείων της Ε.Ε., με εμπλοκή μεταξύ άλλων υπαλλήλων του οργανισμού αλλά και παραγωγών. Μερικές εβδομάδες αργότερα εστάλη και δεύτερη ανώνυμη καταγγελία με επιπλέον στοιχεία για την ίδια υπόθεση.

Σε συνέχεια των δύο ανώνυμων καταγγελιών, οι Εσωτερικές Υποθέσεις προχώρησαν σε άρση απορρήτου στα τηλέφωνα 16 υπόπτων, κυρίως στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του τότε προέδρου του οργανισμού Δημήτρη Μελά. Ο τελευταίος πρωταγωνιστεί στις περισσότερες από τις συνομιλίες με τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο των νέων δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Το σύνολο του προανακριτικού υλικού (οι άρσεις συνεχίζονται μέχρι το καλοκαίρι του 2022) αποτυπώθηκε σε δικογραφία που σχημάτισαν οι λεγόμενοι «Αδιάφθοροι» και υπέβαλαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τον Οκτώβριο του 2022.

Τέσσερις μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχοντας αποκτήσει γνώση του προανακριτικού υλικού, αποφάσισε να στείλει τον φάκελο της δικογραφίας στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, αρμόδιο για τον έλεγχο της απάτης εις βάρος της Ε.Ε. Σύμφωνα με πηγές, ο φάκελος της δικογραφίας περιείχε τις δύο ανώνυμες καταγγελίες που είχαν σταλεί στις Εσωτερικές Υποθέσεις καθώς και μέρος των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών, που αφορούσαν πέντε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα έγγραφα της δικογραφίας οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εξαιρετικά περιορισμένες αναφορές σε πιθανή εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Η νέα παραγγελία

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους (2023) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων νέα παραγγελία ζητώντας να γίνει καλύτερη και πληρέστερη επεξεργασία του προανακριτικού υλικού. Η δικογραφία υπεβλήθη εκ νέου το φθινόπωρο και σε αυτή γινόταν για πρώτη φορά αναφορά σε εμπλοκή πολιτικών προσώπων, σύμφωνα με πληροφορίες δύο από το σύνολο των 20 που ελέγχονται σήμερα.

Οι παλινωδίες στη διαχείριση του υλικού ήταν αυτές που πιθανόν προκάλεσαν τη νέα (4η για την ίδια υπόθεση) παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ζήτησε την πλήρη απομαγνητοφώνηση και επεξεργασία του προανακριτικού υλικού το οποίο είχαν συγκεντρώσει οι Εσωτερικές Υποθέσεις από το καλοκαίρι του 2021 έως το καλοκαίρι του 2022. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2025. Το υλικό μάλιστα εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να γίνει έλεγχος και στα οικονομικά των παραγωγών που αναφέρονται στις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες.

Τα συμπεράσματα αποτυπώθηκαν σε έκθεση ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ. που διαβιβάστηκε προ ημερών στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι τελευταίοι απομόνωσαν το προανακριτικό υλικό και σχημάτισαν δικογραφίες κατά των εμπλεκόμενων προσώπων για την περίοδο 2021, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των πλημμελημάτων λόγω συμπλήρωσης πενταετίας. Οι συνομιλίες που αφορούν το διάστημα από τις αρχές έως το καλοκαίρι του 2022 θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχηματισμό νέων δικογραφιών το προσεχές διάστημα.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή)