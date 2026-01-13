ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενδεχομένως να μην διαβιβαστεί στη Βουλή δεύτερη δικογραφία για πολιτικά πρόσωπα

Τα ΝΕΑ, στη στήλη του Γιώργου Παπαχρήστου, υπό τον τίτλο “Γιατί καθυστερεί η δικογραφία”, παρουσιάζουν μια άλλη εκδοχή για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ότι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Ο δημοσιογράφος αναφέρει ότι: “η πολυαναμενόμενη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία υποτίθεται ότι διαβιβάζει εδώ και τρεις-τέσσερις μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για τα περαιτέρω, ενδεχομένως και να μη φτάσει ποτέ στα μέρη μας! Κατά την πηγή μου, η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2026 (έχει ήδη αναδειχθεί ο διάδοχός της, ένας Γερμανός ονόματι Ρίτερ, εξειδικευμένος στο οικονομικό έγκλημα), δυσκολεύεται να στηρίξει κατηγορίες κατά των βουλευτών, που ακούγονται στις υποκλαπείσες συνομιλίες με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητούν ρουσφέτια (τύπου επιτάχυνση των διαδικασιών) για να πληρωθούν ψηφοφόροι τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, όπως μου ανέφερε αυτή η πηγή (φυσικά δεν υιοθετώ τίποτε…), από καμία από τις επίμαχες συνομιλίες δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για κάποιον βουλευτή. Να κάλεσε δηλαδή στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να του ζήτησε να επιταχύνει τις πληρωμές γιατί έχει λαμβάνειν κάποιο αντίτιμο για τον «κόπο» του.

Τις ίδιες δυσκολίες συναντά η κ. Κοβέσι και με την απόδοση κατηγοριών κατά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπως και του πρώην υπουργού και νυν γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, οι οποίοι επίσης φέρονται να «ακούγονται» στις υποκλαπείσες συνομιλίες.

Αυτός είναι ο λόγος, που η δικογραφία δεν έχει διαβιβαστεί ακόμη στη Βουλή, καθώς η κ. Κοβέσι αντιλαμβάνεται πως με τα νομικώς ισχύοντα (άρθρο 86 – νόμος περί ευθύνης υπουργών) μια δικογραφία, όπως αυτή που περιγράφεται, δεν πρόκειται να έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα…

