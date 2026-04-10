ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά το Πάσχα η άρση ασυλίας για τους 11 “γαλάζιους” βουλευτές

Το «κλειδί» για την ποινική μεταχείριση και ενδεχομένως ακόμα και για το πολιτικό μέλλον των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κρατούν στα χέρια τους οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι διενήργησαν την έρευνα που έχει προκαλέσει έντονους πολιτικούς τριγμούς.

Οπως όλα δείχνουν η Βουλή αμέσως μετά το Πάσχα θα προχωρήσει στην άρση της ασυλίας τους, ικανοποιώντας το αίτημα των ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη, ενώ και ελεγχόμενοι βουλευτές τάχθηκαν πρώτοι υπέρ της λύσης να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη διακηρύσσοντας την αθωότητά τους, αρνούμενοι ότι έχουν παραβιάσει τον ποινικό νόμο.

Το επόμενο βήμα λοιπόν, στο οποίο εκ των πραγμάτων είναι στραμμένο το βλέμμα των ερευνώμενων βουλευτών – και όχι μόνο –, είναι η κλήση τους ενώπιον των εισαγγελέων. Ενας ένας οι έντεκα βουλευτές θα περνούν από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της οδού Λουκάρεως, προκειμένου να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν τους τεθούν για να μη μείνει απολύτως καμία σκιά πάνω από την υπόθεση.

Θα εμφανιστούν όλοι οι βουλευτές που θα λάβουν κλήση για ανωμοτί (χωρίς όρκο) κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Ή μήπως θα επιλέξουν, όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα από τον νόμο, σε αυτό το δικονομικό στάδιο να εκπροσωπηθούν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δοθούν πολύ σύντομα, αν και αυτό που έχει βαρύνουσα σημασία για όλους τους ελεγχόμενους πολιτικούς, ανεξάρτητα από την αυτοπρόσωπη ή μη εμφάνισή τους, είναι το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης. Αν δηλαδή με τις εξηγήσεις που θα δώσουν και τα στοιχεία που θα εισφέρουν, θα καταφέρουν να πείσουν τους εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς να θέσουν στο αρχείο την υπόθεσή τους και να μην προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους.

Για όσα πρόσωπα οι εισαγγελικοί λειτουργοί κρίνουν ότι τελικά δεν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα για το οποίο αιτήθηκαν την άρση της ασυλίας τους, ο φάκελος θα αρχειοθετηθεί. Αντίθετα, όσοι πάλι δεν καταφέρουν να πείσουν με τα επιχειρήματά τους, τότε στο επόμενο στάδιο θα βρεθούν στη θέση του κατηγορουμένου.

Και αν μεν το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, θα παραπεμφθούν αυτοπροσώπως πλέον να λογοδοτήσουν στον ευρωπαίο ανακριτή, ενώ αν η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως πλημμέλημα, ανοίγει άμεσα ο δρόμος που οδηγεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι για τα πλημμελήματα, επειδή οι πράξεις φέρεται να έχουν τελεστεί το 2021, οι εισαγγελείς έχουν να… παλέψουν με τον χρόνο της παραγραφής, που συμπληρώνεται στα πέντε έτη. Για να επιμηκυνθεί η παραγραφή για τρία ακόμα χρόνια και να μη μείνουν ατιμώρητοι οι διωκόμενοι πολιτικοί, αναγκαία προϋπόθεση είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η ποινική αξιολόγηση και να τους έχει επιδοθεί κλητήριο θέσπισμα.

Ούτως ή άλλως όλοι – για διαφορετικούς ο καθένας λόγους – επιθυμούν να ολοκληρωθεί η έρευνα το συντομότερο δυνατό. Και αυτό είναι έτοιμη να πράξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα (ΤΑ ΝΕΑ)