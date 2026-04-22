ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας για τους 13 “γαλάζιους” βουλευτές

Με ευρύτατη πλειοψηφία και χωρίς ομαδικές διαφοροποιήσεις εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές (απουσίαζαν 9) ενώ για κάθε μία από τις 13 περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Για την υπόθεση των:

– Κ. Παπακώστα: υπέρ της άρσης ασυλίας 287 κατά 1

– Κ. Καραμανλής: υπέρ 286 κατά 2

– Ι. Κεφαλογιάννη: υπέρ 286 κατά 2

– Ν. Μηταράκης: υπέρ 286 κατά 2

– Κ. Τσιάρας: υπέρ 285 κατά 2

– Κ. Σκρέκας: υπέρ 286 κατά 2

– Δ. Βαρτζόπουλος: 286 κατά 2

– Μ. Σενετάκης: υπέρ 286 κατά 2

– Λ. Βασιλειάδης: υπέρ 286 κατά 2

– Χρ. Μπουκώρος: υπέρ 286 κατά 2

– Θ. Λεονταρίδης: υπέρ 286 κατά 2

– Χαρ. Αθανασίου: υπέρ 285 κατά 2 παρών 1

– Τ. Χατζηβασιλείου: υπέρ 286 κατά 2

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουλάχιστον 10 από τους 13 αναφερόμενους βουλευτές ψήφισαν υπέρ της δικής τους άρσης αλλά και των υπολοίπων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 2 «κατά» στην ψηφοφορία είναι από την Κατερίνα Παπακώστα και τον ανεξάρτητο βουλευτή Κώστα Φλώρο.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων ζήτησαν από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας τους υποστηρίζοντας ότι θέλουν να διεκδικήσουν την αθωότητα τους στην τακτική δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι τα συμπεράσματα – όπως ισχυρίστηκαν – της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι έωλα.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)