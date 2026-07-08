Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Καθώς ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 8/7 στον Αργυρόμυλο Λάρισας οριοθετήθηκε.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση και εξελίχθηκε σε δασική έκταση.

Οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι έκαναν πιο δύσκολη την επιχείρηση, καθώς άλλαζαν συνεχώς την πορεία του μετώπου, ενώ δεν απειλήθηκαν οικίες ή υποδομές.

(*) φωτο από ertnews.gr

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