ΟΣΕ: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη ξεκινά έλεγχο στα καθίσματα των τρένων

Σε έλεγχο της πυραντοχής των καθισμάτων όλων των επιβαταμαξών που κυκλοφορούν σήμερα στο σιδηροδρομικό δίκτυο προχωρά ο ΟΣΕ, ο οποίος ξεκινά τη διαδικασία για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου γι΄ αυτόν τον σκοπό.

Σύμφωνα με το ethnos.gr και τη Μαρία Λιλιοπούλου η κίνηση έρχεται ελάχιστα 24ωρα μετά τα ευρήματα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με τα καθίσματα της μοιραίας αμαξοστοιχίας και τη σύσταση απογραφής και ελέγχου, αλλά τρία ολόκληρα χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών κατά τα οποία τα συγκεκριμένα τρένα κινούνται στις ελληνικές ράγες.

Τόσο το συμπληρωματικό πόρισμα του Οργανισμού όσο και οι καταγγελίες των οικογενειών των θυμάτων και των εμπειρογνωμόνων που έκαναν λόγο για υλικά που αντί να είναι δύσφελυκτα, σχεδόν λειτούργησαν ως προσανάμματα, όπως ειπώθηκε, εγείρει ευθέως ερωτήματα για το πώς υλοποιήθηκαν, την τελευταία δεκαετία, εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης καθισμάτων σε μισθωμένες αμαξοστοιχίες από τη Hellenic Train, αλλά και για το κατά πόσο τηρήθηκαν στην πράξη οι ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονταν στις συμβάσεις.

Το αντικείμενο του αιτήματος προς έγκριση που υπογράφει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Χρήστος Παληός δεδομένου ότι ο ΟΣΕ είναι ο ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, αφορά την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τον έλεγχο της πυραντοχής των καθισμάτων σε επιβαταμαξές που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων συντήρησης τροχαίου υλικού της πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ την τελευταία δεκαετία.

Η ανάγκη για τον έλεγχο είναι απόρροια του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο διαβιβάστηκε στον ΟΣΕ και περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαπιστώσεις για τη συμπεριφορά καθισμάτων επιβαταμαξών σε συνθήκες φωτιάς, αλλά και συστάσεις προς τον Οργανισμό και κυρίως τη Hellenic Train.

(*) φωτογραφία – Ραφαήλ Γεωργιάδης/eurokinissi

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Μαρίας Λιλιοπούλου, ethnos.gr)