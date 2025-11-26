Ούτε ευρώ δεν επιστράφηκε από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προσδοκία ήταν πως οι έλεγχοι της αστυνομίας στους 650.000 καταχωρισμένους στους καταλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΦΜ θα έπειθε ορισμένους να επιστρέψουν τα χρήματα των επιδοτήσεων που είχαν λάβει με ψευδείς δηλώσεις. Πέντε μήνες μετά, ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Κι αυτό παρά τις επίμονες προσπάθειες των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας. Όπως γράφει η Καθημερινή (Γιάννης Σουλιώτης) από τα τέλη του καλοκαιριού, όταν υπεγράφησαν οι πρώτες διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, μέχρι σήμερα, στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ. Η ίδια πηγή περιέγραψε ακόμα ότι είναι μάλλον περιορισμένη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των παραβατών που είδαν τα περιουσιακά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να «παγώνουν». Μετρούνται στα δάχτυλα εκείνοι που ήρθαν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, από την έναρξη της διαδικασίας έρευνας μέχρι σήμερα ο εποπτεύων την Οικονομική Αστυνομία εισαγγελέας έχει υπογράψει 250 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ.

Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία τους να «παγώνουν», μόλις δέκα επικοινώνησαν με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν. Από αυτούς, κανείς δεν έχει επιστρέψει χρήματα μέχρι σήμερα.

Ενας από τους λόγους γι’ αυτό είναι η ισχύουσα νομοθεσία, που δεν επιτρέπει την παύση της ποινικής δίωξης των παραβατών που επιστρέφουν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν. Ενδεχόμενο που είχαν αφήσει ανοιχτό αρμόδιοι αξιωματούχοι κατά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχων.

