Ούτε σήμερα μπόρεσε η ΑΕΛ – Ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα και μόνη στον βυθό της βαθμολογίας

Στο πιο σημαντικό ματς της 7ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League, η ΑΕΛ Novibet υποδέχτηκε στην «AEL FC Arena» τον Astera Aktor, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με σκορ 1-1 και να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Ο Μακέντα άνοιξε το σκορ για τους Αρκάδες από νωρίς, με τον Πασά να ισοφαρίζει πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος οι «βυσσινοί» προσπάθησαν να βρουν και δεύτερο τέρμα αλλά χωρίς επιτυχία, με τον Μπαρτόλο να έχει τη μεγάλη ευκαιρία του β’ ημιχρόνου.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ παρέμεινε τελευταία με 26 βαθμούς, ενώ ο Asteras Aktor πήγε στους 29 και έφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς



Η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Asteras Aktor ξεκίνησε με καλό ρυθμό και διάθεση από τις δύο ομάδες να απειλήσουν από νωρίς.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη τους στιγμή στο 5ο λεπτό, όταν ο Αλάγκμπε επιχείρησε άστοχο σουτ μετά από απομάκρυνση του Βενετικίδη. Η ΑΕΛ απάντησε στο 10’, με τον Τούπτα να δημιουργεί τη φάση και το σουτ του Φεριγκρά να περνά εκτός εστίας.

«Πάγωσε» την ΑΕΛ ο Μακέντα



Ο Asteras Aktor άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό με τη πρώτη του καλή στιγμή. Ο Αλμύρας βρήκε με κάθετη πάσα-σουτ τον Μακέντα και εκείνος σε τετ α τετ με τον Βενετικίδη έκανε το 0-1.

Η ΑΕΛ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 28’ ο Τούπτα επιχείρησε σουτ, όμως η άμυνα των Αρκάδων απομάκρυνε.

«Απάντησε» ο αρχηγός για τους «βυσσινί»



Η ισοφάριση ήρθε στο 38’ για τους «βυσσινί», όταν ο Σαγάλ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στον Πασά, ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.

Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, η ΑΕΛ έχασε μεγάλες ευκαιρίες για την ανατροπή με τους Πασά και Ηλιάδη, όμως ο Αλάγκμπε κράτησε το σκορ στο 1-1 με κομβική απομάκρυνση.

Στο δεύτερο μέρος, ο Asteras Aktor κέρδισε αρχικά πέναλτι στο 56ο λεπτό, μετά από μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο. Ο διαιτητής Ευαγγέλου κλήθηκε να εξετάσει τη φάση μέσω VAR και τελικά πήρε πίσω την απόφασή του, κρίνοντας πως δεν υπήρξε παράβαση.

Η ΑΕΛ ανέβασε στη συνέχεια την πίεσή της και στο 64’ ο Σαγάλ επιχείρησε δυνατό σουτ με τη μία, όμως ο Παπαδόπουλος αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Πασάς δοκίμασε νέο σουτ για τους γηπεδούχους, με την μπάλα να περνά παράλληλα και μακριά από την εστία του Astera AKTOR.

Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, ο Μπαρτόλο «εξαπέλυσε» έναν κεραυνό εκτός περιοχής αλλά ο Βενετικίδης με τρομερή απόκρουση κράτησε το σκορ στο 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.



ΑΕΛ Novibet (Ανδρέας Λαυδαριάς): Βενετικίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες, Πασάς, Σαγάλ, Τούπτα.

Asteras Aktor (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Αλμύρας, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού.

kosmoslarissa.gr (απο Νίκος Παπαχρήστος, monobala.gr)