Ο Αγοραστός καταγγέλει την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για εργαλιοποίηση του θέματος Πλακιά

Επιστολή απέστειλε ο κ. Κ. Αγοραστός στην πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου σχετικά με αίτημα του κ. Ν. Πλακιά.

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Ο πόνος των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη είναι βαρύς και ιερός. Δεν υπάρχει λέξη που να τον παρηγορεί. Τα Τέμπη είναι πληγή που δεν χωρά σε λόγια. Και αυτή η πληγή δεν εργαλειοποιείται, δεν σκηνοθετείται, δεν γίνεται όπλο δολοφονίας χαρακτήρα.

Δυστυχώς, δύο φορές 26/03/2024 και 18/12/2024, ο Περιφερειάρχης κ. Δ.Κουρέτας προσκάλεσε γονείς θυμάτων του δυστυχήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς καμία ενημέρωση των μελών του Σώματος. Η παρουσία τους δεν αξιοποιήθηκε για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών, αλλά για να στηθεί σκηνικό στοχοποίησης και ηθικής ενοχοποίησης του προσώπου μου.

Η τρίτη πρόσκληση των γονέων στο περιφερειακό συμβούλιο ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον κ. Κουρέτα, με δημόσια ανάρτηση στο fb,που έφερε αποκαλυπτικό χαρακτήρα σχεδόν απειλητικό για τις 29 Αυγούστου 2025 ,και η συζήτηση αναβλήθηκε λόγω διαφωνίας των οικογενειών.

Πρόκειται για προμελετημένο επικοινωνιακό σχέδιο, που συνεχίζεται για τέταρτη φορά σήμερα, όπου ο ανθρώπινος πόνος εργαλειοποιείται και ηθικός αυτουργός αυτής της στοχοποίησης – όπως αποδείχθηκε στις 26 Μαρτίου 2024, στις 18 Δεκεμβρίου 2024,στις 29 Αυγούστου 2025 – είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.

Εσείς, κυρία Πρόεδρε, στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις δεν διασφαλίσατε την τάξη, δεν προστατεύσατε τα μέλη του Συμβουλίου και δεν επιμείνατε σε διαδικασίες που να σέβονται την ισοτιμία όλων των παρατάξεων. Έχετε ευθύνη: δεν είστε πρόεδρος μιας παράταξης· είστε Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και οφείλετε να διαφυλάσσετε το κύρος του θεσμού. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, η πορεία σας δεν το εξασφαλίζει.

Ολα αυτά δεν είναι αμέλειες είναι σχέδιο δόλιας μεθόδευσης και πολιτικής εκμετάλλευσης εκ μέρους του κ.Κουρέτα με σκοπό να στήσει για άλλη μία φορά σήμερα σκηνικό έντασης προκειμένου να μην απαντήσει για τις ευθύνες του σχετικά με την διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων,τις πρόσφατες πλημμύρες, τα διάτρητα αναχώματα που κατασκεύασε ,την κατάρρευση της ιρλανδικής διάβασης(την είχε ονοματήσει γέφυρα)στην Αμπελιά από μία συνήθη κακοκαιρία και όχι από φαινόμενο χιλιετίας όπως χαρακτηρίστηκε ο Daniel και…

Αν και νομικός που είστε κα. Πρόεδρε,κακώς και εσφαλμένα κάνατε δεκτό το αίτημα του κ. Πλακιά να τεθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέμα που αφορά χρόνο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εκδίκαση της κύριας υπόθεσης που αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη έχει ήδη προσδιοριστεί για τον Μάρτιο 2026 και δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα τοιαύτη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γνωρίζετε καλά τον κανονισμό λειτουργίας του.Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι την προηγούμενη φορά που ετέθη ανάλογο θέμα από τον κ. Πλακιά προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με προπηλάκισαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστώ στο πρόσωπο και να μεταβώ στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Όσον αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ), αυτό ενεργοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από αίτημα της αστυνομίας -προανακριτικής αρχής.Ουδεμία σχέση έχει με αυτό ο εκάστοτε Περιφερειάρχης. Ο κ. Πλακιάς θα πρέπει να γνωρίζει -αφού διατείνεται ότι έχει μελετήσει την ποινική δικογραφία -που εκκρεμεί προς εκδίκαση-ότι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δεν εξουσιοδότησε (ανέθεσε)στον Περιφερειάρχη τον συντονισμό.

Ξεκάθαρα λοιπόν:

Δεν ήμουν συντονιστής

Δεν ορίστηκα συντονιστής

Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να με ορίζει και ούτε υπάρχει στη δικογραφία τέτοια απόφαση.