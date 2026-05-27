Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην πολιτική σκηνή με άρωμα παρελθόντος – ΕΛΑΣ το όνομα του νέου κόμματος

Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απείχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), σημειώνει η Καθημερινή στο σημερινό της φύλλο. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «διαφθορά» και για «δύο παλιά κόμματα, τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα». Τις βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης».

Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ στο τέρμα της οδού Ηρακλειδών στην πλατεία Θησείου, στο τέλος της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε σε ένα χαρτί που του έφερε ένα μικρό κοριτσάκι, με το όνομα του κόμματος: ΕΛΑΣ, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το είχε περιγράψει και στην τοποθέτησή του, που κράτησε περίπου 40 λεπτά, αναφέροντας πως «θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε Συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη».

«Εταξε ομάδα για πρωτάθλημα», είπαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Αιμίλιο Χειλάκη, οι οποίοι παρουσίαζαν την εκδήλωση, καλώντας τον στο βήμα με θέα την Ακρόπολη. Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, που είχε αριστερόστροφο πρόσημο και δεν απείχε πολύ από τη ρητορική του πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε «πως δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς κύρος. Σήμερα, λοιπόν, κάνουμε το πρώτο βήμα. Για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «γεννιέται μια πολιτική δύναμη όχι μόνο για την πολιτική αλλαγή, αλλά για την αλλαγή πολιτικής».

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε στην ομιλία του να απευθυνθεί στον κόσμο που εδώ και καιρό έχει μείνει μακριά από τα κοινά και τα πολιτικά κόμματα, δηλώνοντας πως μπαίνει τέλος στην αδράνεια και στην αποχή. Γι’ αυτό άλλωστε και ειδικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην εργασία, στη στέγη, στην ανασφάλεια, στους χαμηλούς μισθούς σε σχέση με το ακριβό κόστος ζωής, στο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο που χάνεται.

Σκληρή κριτική άσκησε στη Ν.Δ., τονίζοντας πως «η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις», αναφέροντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Συμπλήρωσε μάλιστα σε υψηλούς τόνους πως «δεκάξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν. Και είναι αμετανόητοι. Με τις ίδιες νοοτροπίες και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή».

Δείχνοντας πως ο αγώνας που θα δώσει θα είναι διμέτωπος το επόμενο διάστημα, ειδικά για την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και την ηγεμονία της Κεντροαριστεράς, έξω από το κάδρο δεν έμεινε ούτε η Χαριλάου Τρικούπη. «Αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Εγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Αλλωστε τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές», τόνισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, κατήγγειλε την κυβέρνηση πως «το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο». «Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υπό διωγμόν. Και η δημοκρατία υπό περιορισμό», πρόσθεσε.

Περνώντας στο δεύτερο μισό της τοποθέτησής του σε ένα θετικό αφήγημα δείχνοντας την ιδρυτική διακήρυξη στον κόσμο υποσχέθηκε πως το συγκεκριμένο κείμενο είναι η «Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ενα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα». Εκανε λόγο για μια «ηθική επανάσταση» που έχει ανάγκη η πατρίδα. Μίλησε, όπως και στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, για «έναν νέο πατριωτισμό, που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Εναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας». Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύθηκε πάνω σε επτά άξονες:

1. Ζωή με αξιοπρέπεια.

2. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

3. Για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

4. Για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία κ.ά.

5. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

6. Για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Για εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

7. Για νέα εθνική πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

«Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς Αριστερά», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

