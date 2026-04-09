Ο Γολγοθάς της Βιολάντα και η επαναλειτουργία της Vita Free

Στον τρίτο μήνα εκτός λειτουργίας εισέρχεται η μονάδα της Vita Free, το δεύτερο εργοστάσιο του ομίλου Βιολάντα στην περιοχή των Τρικάλων, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο ελέγχων που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα στην κεντρική εγκατάσταση της εταιρείας.

Ενδεικτική της πορείας προς την επαναλειτουργία είναι η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος μιλώντας στη «Λέσχη 97,6» σημείωσε ότι η Περιφέρεια αναμένει την ολοκλήρωση των ελέγχων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

«Μετά από αυτό, δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση από πλευράς μας και θα δοθεί άμεσα η έγκριση για την επαναλειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Βιολάντα δίνει μάχη για να διατηρήσει τη δραστηριότητά της, επιχειρώντας να καλύψει μέρος των παραγγελιών της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Σε λειτουργία παραμένει μόνο η μικρότερη μονάδα της Λάρισας, ενώ μέρος της παραγωγής έχει μεταφερθεί σε τρίτους, εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αγορά.

Παρά τη σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η εταιρεία συνεχίζει – σύμφωνα με πληροφορίες – να καταβάλλει κανονικά τις αποδοχές των εργαζομένων της, παρά το γεγονός ότι η παραγωγική δραστηριότητα δεν επαρκεί για την πλήρη απασχόληση του προσωπικού.

Στο μεταξύ, η υπόθεση του δυστυχήματος εξακολουθεί να έχει ανοιχτές τις ποινικές προεκτάσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κώστας Τζιωρτζιώτης, παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της εκδίκασης του δυστυχήματος που στοίχισε τις ζωές πέντε εργαζομένων γυναικών. Το βάρος της καθημερινής λειτουργίας έχει περάσει πλέον στον μεγαλύτερο γιο του, Στέφανο Τζιωρτζιώτη, καθώς και στα στελέχη της εταιρείας, που καλούνται να διαχειριστούν την πιο κρίσιμη περίοδο στην ιστορία της επιχείρησης.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το επαναλειτουργία της Vita Free, με την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας να υπολογίζεται αμέσως μετά το Πάσχα.

Κώστας Τόλης – thessaliaeconomy.gr