Ο Δήμος Λαρισαίους υποδέχτηκε 27 νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών

Στην πρόσληψη 27 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων.

Τους νέους υπαλλήλους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, μαζί με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, κ.Αριστείδη Καρτσαφλέκη και Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστο Τερζούδη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, βάσει της ΣΟΧ6/2025 (ΑΔΑ: 6Ζ2ΡΩΛΞ-ΠΚΖ).

Οι ειδικότητες των προσληφθέντων αφορούν σε ηλεκτρολόγους, οδηγούς, ηλεκτρονικούς, τεχνικούς μεταλλικών κατασκευών, υδραυλικών, χειριστών μηχανημάτων έργου, ελαιοχρωματιστών και εργατών οικοδομικών εργασιών.