Ο Δήμος Λαρισαίων αντικαθιστά το παλιό δίκτυο αγωγών αποχέτευσης – Nέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ

Σε ευρύτατη αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, σε κεντρικές περιοχές της Λάρισας, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, μέσω της ΔΕΥΑΛ.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού της τάξης περίπου του 1,5 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και αφορά στη βελτίωση και των εκσυγχρονισμό τμημάτων του υφιστάμενου δικτύου (αμιαντοσωλήνων), που λόγω παλαιότητας και φθοράς εμφανίζουν με αυξανόμενη συχνότητα σοβαρά προβλήματα.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου «3/25 Τοπικές Αντικαταστάσεις Τμημάτων Αγωγών Δικτύων Αποχέτευσης και Ύδρευσης» πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή (24.04), στο Δημαρχείο Λάρισας, από τον Δήμαρχο Λαρισαίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Λάρισας, κ. Θανάση Μαμάκο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας «Αφοί Σούρλα» ΑΤΕΒΕ, κ. Δημήτριο Σούρλα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης, κ. Κωνσταντίνου Καλόγηρου, του Γενικού Διευθυντή, κ. Δημήτρη Σαββοργινάκη, της Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ, κ. Άννας Ζαχίδου και του κ. Κασσαβέτη, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δέκα μήνες. Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, πρόκειται να αντικατασταθούν 1.800 μέτρα παλαιωμένων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων από αμιαντοσωλήνες, ενώ η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΛ.

Η φθορά των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων από αμιαντοσωλήνες δυσχεραίνει την απορροή των λυμάτων λόγω αποκόλλησης τμημάτων της εσωτερικής επιφάνειας αυτών, ή λόγω μερικής και ολικής αστοχίας ολόκληρων τμημάτων του αγωγού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών, προκαλούνται εμφράξεις ολοκλήρων τμημάτων του δικτύου των ακαθάρτων και κατά συνέπεια υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και υπόγεια όμορων κατοικιών.

Το έργο προς υλοποίηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε κεντρικές περιοχές της πόλης της Λάρισας: σε τμήματα των οδών Χρυσοχόου, Πηνειού, 25ης Μαρτίου, Λορέντζου Μαβίλη, Αγίας Μαρίνης, Σαλαμίνος, Σκουφά, Κουτλιμπανά, Μιαούλη, 28ης Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα στο έργο περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στις οδούς που δεν έχει ήδη αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης δικτύων αρχικά θα γίνεται προσωρινή επισκευή των τομών με ασφαλτικό και κατόπιν ολική αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όλο το πλάτος της οδού.