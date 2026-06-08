Ο Δήμος Λαρισαίων σχεδιάζει τη δημιουργία χιλίων νέων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης

Τη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων στάθμευσης στη Λάρισα προαναγγέλλει ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχεδίου για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Σε συνέντευξή του στo larissapress.gr (Εύα Καλογήρου), ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, Κώστας Αργυρόπουλος, ανέφερε πως έχουν ήδη επιλεγεί τρεις χώροι για την ανάπτυξη νέων πάρκινγκ, ενώ έχει κατατεθεί πρόταση στο πρόγραμμα «Σταθμεύω Πολιτισμένα».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες θέσεις θα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα αισθητήρων, ψηφιακή διαχείριση μέσω εφαρμογής, κάμερες και μπάρες ασφαλείας, ενώ θα προβλέπεται και ειδική μέριμνα για θέσεις ΑμεΑ.

Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης έχει ήδη βελτιώσει την κυκλοφορία στο κέντρο, σημειώνοντας πως οι πολίτες βρίσκουν πλέον ευκολότερα θέση στάθμευσης. Παράλληλα, τόνισε ότι η Δημοτική Αστυνομία, παρά το περιορισμένο προσωπικό της, έχει βεβαιώσει περισσότερες από 24.000 παραβάσεις που αφορούν κυρίως παράνομη στάθμευση, ηλεκτρικά πατίνια και αυθαίρετες καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.

Ο κ. Αργυρόπουλος ξεκαθάρισε επίσης ότι η παράνομη στάθμευση θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος εξετάζει και νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως κάμερες και ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων μέσω οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο larissapress.gr)