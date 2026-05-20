Ο Δήμος Λαρισαίων χορήγησε …άδεια λειτουργίας για το κολυμβητήριο του ΕΑΚ στο Αλκαζάρ

Το «πράσινο φως» για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της μεγάλης κολυμβητικής πισίνας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας άναψε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Μαΐου 2026, εγκρίνοντας το σχετικό αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου του ΕΑΚΛ, Χρήστου Μαϊμουλιώτη.

Η απόφαση αφορά τη μεγάλη πισίνα του κολυμβητηρίου που βρίσκεται στο ΕΑΚ Λάρισας, στην περιοχή του Αλκαζάρ, και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου το ζήτημα της αδειοδότησης της εγκατάστασης είχε βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει δημοσιεύματα και αναφορές γύρω από το γεγονός ότι το κολυμβητήριο λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, προκαλώντας ερωτήματα και αντιδράσεις σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας του.

Η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης, σε μια εγκατάσταση που καθημερινά εξυπηρετεί αθλητές, σωματεία, μαθητές και πολίτες.

Το θέμα είχε απασχολήσει έντονα τον αθλητικό κόσμο της πόλης, καθώς το ΕΑΚ Λάρισας αποτελεί βασικό πυλώνα για την κολύμβηση και τον υγρό στίβο στην περιοχή, με δεκάδες αθλητές να προπονούνται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του.

Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται χαρακτηριστικά πως εγκρίνεται το αίτημα για «τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής του ΕΑΚΛ που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη (τέρμα)», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση που τέθηκε προς ψήφιση στο Σώμα.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr