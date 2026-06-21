Ο δήμος της Λάρισας που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκισης στην Ελλάδα

Παρά τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της χώρας. Ειδικότερα, τα προγράμματα στήριξης της κατοικίας, όπως το «Σπίτι μου», συνέβαλαν στην ενίσχυση ορισμένων νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν τη συνολική ανακούφιση που αναμενόταν στην αγορά ακινήτων και στο κόστος στέγασης. Η αύξηση των ενοικίων, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών και οι περιφερειακές ανισορροπίες εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικό μέρος του πληθυσμού.

Η γεωγραφική κατανομή της ιδιοκατοίκησης αποτυπώνει με σαφήνεια αυτές τις διαφοροποιήσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής κύριας κατοικίας παρατηρούνται κυρίως σε δήμους της περιφέρειας με έντονα αγροτικά ή ημιαστικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η Ελασσόνα με ποσοστό 89%, ο Λαγκαδάς με 84%, η Νάουσα με 83%, η Χαλκηδόνα με 83% και η Αλεξάνδρεια επίσης με 83%. Στις περιοχές αυτές, η κατοικία εξακολουθεί να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την οικογενειακή περιουσία και τη διαχρονική κατοχή ακινήτων.

Στον αντίποδα, η ιδιοκατοίκηση εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε περιοχές με αυξημένη κινητικότητα πληθυσμού και έντονη οικονομική δραστηριότητα. Ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Ζωγράφου καταγράφουν ποσοστό 53%, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Ρεθύμνου με 56%, ο Δήμος Κω με 57% και ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 58%. Στις περιοχές αυτές, η ενοικίαση καλύπτει πολύ μεγαλύτερο μέρος των στεγαστικών αναγκών, αντανακλώντας τόσο τις υψηλότερες τιμές αγοράς κατοικίας όσο και τη συγκέντρωση φοιτητών, εργαζομένων και μετακινούμενου πληθυσμού.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει ένα σαφές χάσμα μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων πόλεων. Όσο εντονότερος είναι ο αστικός χαρακτήρας μιας περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση των νοικοκυριών από τη μισθωμένη κατοικία, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις που ήδη δέχεται η στεγαστική αγορά και καθιστά το ζήτημα της προσιτής στέγασης ακόμη πιο επιτακτικό.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr