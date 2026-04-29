Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 φέρνει στο επίκεντρο της προβολής και την περιοχή της Λάρισας

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 έχει αρχίσει με τη Θεσσαλία να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εκδηλώσεων, όπως ανέφερεαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτας και ο δήμαρχος Λαρισαίων Θαν. Μαμάκος στο χώρο του Μύλου του Παππά όπου στην αυλή του υπήρξαν παράλληλα εκδηλώσεις επίδειξης με ποδήλατα από μικρούς μαθητές, ως προπομπός της μεγάλης αθλητικής αυτής γιορτής ποδηλασίας

Από τις 5 έως τις 10 Μαΐου, η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου, φιλοξενώντας μία διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου με τη μουσική, τις ανοιχτές δράσεις για το κοινό και τη ζωντανή ενέργεια των πόλεων που υποδέχονται τον αγώνα.

Με 120 pro riders, 20 ομάδες και διαδρομές που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τη δυναμική της χώρας, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ταξιδεύει από τα Ιωάννινα, την Θεσσαλία έως την Αθήνα, μεταφέροντας την εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή της απήχηση, με παρουσία σε 25 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, live καλύψεις, και στις 5 ηπείρους, ενώ στην Ελλάδα η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ και το ERTFLIX.

Κεντρικό σύνθημα της φετινής εμπειρίας είναι το: Follow the Tour – Ride the Beat,

Ένα κάλεσμα στο κοινό να ακολουθήσει τον αγώνα, να δει από κοντά τους κορυφαίους αθλητές, να ζήσει τους τερματισμούς και να συμμετάσχει στις δωρεάν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones, τις παράλληλες δράσεις και τις εκπλήξεις που θα συνοδεύουν τη διοργάνωση σε κάθε μεγάλο σταθμό της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαΐου στο πλαίσιο του 2ου Ετάπ με διαδρομή Καρπενήσι – Λάρισα, αλλά και στις 8 Μαΐου στο 3ο Ετάπ: Βόλος – Λαμία, η Θεσσαλία θα βρεθεί στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. ​

Το δεύτερο Ετάπ φέρνει τον αγώνα από το Καρπενήσι στη Λάρισα, με σημαντικά περάσματα, σπριντ και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, η Λάρισα ζει τον τερματισμό και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ridethe Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά η διαδρομή: 2ο Ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.

Το τρίτο Ετάπ, από τον Βόλο στη Λαμία, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές αγωνιστικές ημέρες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τη μάχη του Πηλίου να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη διαδρομή.



