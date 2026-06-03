Ο Ζήσης Ντελόπουλος κατέθεσε και επισήμως πρόταση εξαγοράς της ΠΑΕ ΑΕΛ

Ο Λαρισαίος επιχειρηματίας και πρόεδρος του Απόλλωνα Λάρισας Ζήσης Ντελόπουλος, είναι ο πρώτος που κατέθεσε πρόταση στην οικογένεια Νταβέλη για την απόκτηση των μετοχών της ΑΕΛ. Ο ίδιος ζητάει, πριν απ’ όλα, οικονομικό έλεγχο απο ανεξάρτητους ελεγκτές για την πλήρη αποτύπωση των περιουσιακών της εταιρείας, ενώ εμφανίζεται ανοιχτός και για ενδεχόμενους συμπαίκτες στην ιδιοκτησία της ομάδας.

Το σχετικό δελτίο που απέστειλε στα ΜΜΕ, αναφέρει:

“Ο Πρόεδρος του Ομίλου Delopoulos Trans, κ. Ζήσης Ντελόπουλος υπέβαλε σήμερα επισήμως προς τον μεγαλομέτοχο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου που κατέχει η οικογένεια Νταβέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε η έναρξη οργανωμένης διαδικασίας ενημέρωσης και αξιολόγησης της εταιρείας, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των νομικών δεδομένων, των συμβατικών σχέσεων και των συνολικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αξιόπιστου επενδυτικού σχήματος, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας, της αναπτυξιακής προοπτικής και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της Α.Ε.Λ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή επιχειρηματικό φορέα που επιθυμεί να συμμετάσχει ισότιμα σε μια οργανωμένη και διαφανή επενδυτική πρωτοβουλία, η οποία θα έχει ως γνώμονα τη θεσμική λειτουργία, την οικονομική ευρωστία και την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα.

Η κατάθεση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας που θα εξελιχθεί με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την πλήρη αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας.

Η Α.Ε.Λ. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και κοινωνικά κεφάλαια της Θεσσαλίας και η διαμόρφωση ισχυρών συνθηκών για το μέλλον της απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τη συστράτευση υγιών επιχειρηματικών δυνάμεων του τόπου, αλλά και του κόσμου της Α.Ε.Λ. με όραμα την αναγέννηση της Ομάδας με πίστη στις αρχές και τη φιλοσοφία που υποδεικνύει η ιστορία της.