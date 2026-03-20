Ο Κέλλας εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Λάρισα

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, θα παραστούν, ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης:

-στην Καρδίτσα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας,

-στα Τρίκαλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου,

-στη Λάρισα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Κέλλας,

-στον Βόλο, ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Σάββας Χιονίδης.