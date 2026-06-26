Ο Λαρισαίος γιατρός Αδριανός Γολέμης ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο Διάστημα – Τα επόμενα δύο χρόνια η αποστολή

Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη, εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Ο λαρισαίος γιατρός Αδριανός Γολέμης είναι o πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στη Γερμανία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της χώρας με το Διάστημα.

Η εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ.

Ο αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδια να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης.

Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης

Ο Αδριανός Γολέμης μεγάλωσε στη Λάρισα, σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολούθησε το διεπιστημονικό Master για το Διάστημα στο International Space University (ISU) στη Γαλλία.

Έζησε και εργάστηκε για 1 χρόνο σε πλήρη απομόνωση στο Σταθμό Concordia στην Ανταρκτική. Εκεί εκτέλεσε Ευρωπαϊκά πειράματα που μελετούν πώς αντιδρά το σώμα και η ψυχολογία μας σε ακραίες συνθήκες διαβίωσης, όπως και στο Διάστημα. Στη συνέχεια εργάστηκε για το γαλλικό Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας «MEDES» πάνω σε κλινικές μελέτες που προσομοιάζουν τις δυσκολίες για τον ανθρώπινο οργανισμό στο Διάστημα.

Κατέχει τη θέση του Επικεφαλής Ιατρού Αστροναυτών (Lead Flight Surgeon) στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), παρακολουθώντας την υγεία τους στη Γη και κατά τις αποστολές τους στο Διάστημα. Διατελεί συνεργάτης, σε εθελοντική βάση, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Το 2022 αποτέλεσε τον πρώτο Έλληνα που περνά με επιτυχία και τα έξι στάδια της διαδικασίας επιλογής νέων αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), πετυχαίνοντας επίδοση top 0,1% ανάμεσα σε 22500 αιτούντες – κάτι που παρέχει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ερευνητική αποστολή στο Διάστημα. Εκλέχθηκε ακολούθως αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής (International Academy of Astronautics – IAA).

Aσχολείται με την αστροφωτογραφία και τις καταδύσεις, είναι πιλότος μικρών αεροσκαφών και συμβάλλει στην προώθηση της σημασίας της επιστήμης με περίπου 200 δημόσιες παρουσιάσεις ή συνεντεύξεις (πολλές σε σχολεία).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr