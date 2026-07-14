Ο Μιχάλης Τσακίρης νέος αντιπρόεδρος στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Ο Μιχάλης Τσακίρης αναμένεται, εκτός απροόπτου, να είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών θα διαδεχθεί την Άννυ Αρχιμανδρίτου, η θητεία της οποίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού οργανισμού ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Η τοποθέτηση του κ. Τσακίρη αναμένεται να επικυρωθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, στο πλαίσιο της συγκρότησης των νέων διοικητικών σχημάτων των δημοτικών φορέων.

Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση υπάρχει θέμα που αφορά και το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αντιδήμαρχος Άρης Γαλάτος αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του αντιπροέδρου του Μουσείου.

Υπενθυμίζεται ότι και στους δύο πολιτιστικούς οργανισμούς πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων είναι ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος διατηρεί θεσμικό ρόλο στη λειτουργία και τον συντονισμό των δημοτικών μουσείων της πόλης.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Ελευθερία, Θανάσης Αραμπατζής)