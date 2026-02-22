Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας θα αποκτήσει σύντομα το δικό του σπίτι

Συμπλήρωσε 45 χρόνια ζωής ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στην αίθουσα του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου Λάρισας, ενώ βράβευσε αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν κατά την περσινή χρονιά.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, η διοίκηση του ΝΟΛ τίμησε επίσης ανθρώπους που προσέφεραν στην ομάδα, ενώ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες από κοινού με τον Δήμο Λαρισαίων για να αποκτήσει ο ΝΟΛ το δικό του «σπίτι» το επόμενο διάστημα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πέρα από τον περιφερειάρχη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Κυριάκος Γιαννόπουλος, αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και άλλοι.