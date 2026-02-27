Ο περιφερειάρχης θα βραβεύσει στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο τον καπετάνιο από την Σκιάθο που σώζει ζωές

Τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και τα μεγάλα κύματα αψηφά το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια» και ο καπετάνιος του Δημήτρης Διολέττας από την Σκιάθο, που σώζει ζωές. Ο άνθρωπος που από το 2008 βρίσκεται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο και βάζει πάνω και από την ασφάλειά του την ζωή των συνανθρώπων του οι οποίοι πρέπει να μεταφερθούν στην χερσαία Μαγνησία για διακομιδή στο Νοσοκομείο του Βόλου ή στο Πανεπιστημιακό, πρόκειται να τιμηθεί στην συνεδρίαση (27/2/2026) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Η σχετική πρόταση προς το Σώμα θα γίνει από τον Περιφερειάρχη κ. Δ. Κουρέτα, με αφορμή την διάσωση από τον κ. Διολέττα ενός τρίχρονου παιδιού τον Ιανουάριο του 2026.

Η βράβευση θα γίνει με αίσθηµα βαθιάς εκτίμησης και αναγνώρισης πράξεων που προάγουν τις διαχρονικές αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας συναίσθηση του θεσμικού της ρόλου στην ανάδειξη

τέτοιων παραδειγμάτων προς την κοινωνία, προτίθεται να προχωρήσει στην απονομή Ευφήμου Μνείας και τιµητικής πλακέτας στον Κυβερνήτη Σκάφους Δημήτριο Διολέττα, για την εξαιρετική του πράξη διάσωσης ζωής.

Το περιστατικό που συγκίνησε όλη την Ελλάδα

Στις 8 Ιανουάριου 2026, σε συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και υπό αντίξοες καιρικές

συνθήκες, ο Κυβερνήτης Δημήτριος Διολέττας, επέδειξε υψηλό αίσθημα καθήκοντος,

απαράμιλλο επαγγελματισμό και ψυχική αντοχή, θέτοντας το υπέρτατο αγαθό της

ανθρώπινης ζωής πάνω από κάθε προσωπικό κίνδυνο και έλαβε την απόφαση να μεταφέρει παιδί τριών ετών που έχριζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης, από τη Σκιάθο στον Βόλο.

«Ἡ πράξη του αυτή συνιστά πράξη βαθύτατου αλτρουισμού και έµπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας. Η στάση του δεν αποτελεί απλώς µια γενναία ενέργεια, αλλά µια συνειδητή ηθική επιλογή, που εδράζεται στις αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα.

Με την πράξη του αυτή, υπενθυμίζει σε όλους µας ότι η κοινωνική συνοχή και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπινους δεσμούς οικοδομούνται µέσα από πράξεις ευθύνης, αυταπάρνησης και ανθρωπιάς.