Ο πρώτος gay γάμος Λαρισαίου με αναγγελία στον τοπικό Τύπο

Ο Ελευθέριος Μπέλτσιος είναι Λαρισαίος γιατρός, με ειδικότητα αναισθησιολόγου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εργάζεται στο Ανόβερο της Γερμανίας. Στην ίδια πόλη ζει και ο σύντροφός του Αντώνης Αδάμου ο οποίος κατάγεται από την Κύπρο. Οι δυο τους πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Σέριφο.

Τα στοιχεία περί γάμου προκύπτουν από σχετική αναγγελία που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο (16/3/2026) της εφημερίδας ΚΟΣΜΟΣ, όπως επιτάσσει η νομοθεσία.

Ο Ελευθέριος Μπέλτσιος γίνεται έτσι ο πρώτος Λαρισαίος (και θεσσαλός), που παντρεύεται με τον νόμο περί ομόφυλων ζευγαριών ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 15 Φεβρουαρίου 2024.

Ο ίδιος πάντως έχει διατυπώσει δημόσια την άποψή του για τα δικαιώματα των ζευγαριών που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμμετοχή του στο Pride του Αμβούργου, σημειώνει: «Η υπερηφάνεια είναι κάτι περισσότερο από εορτασμός – είναι μια στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγάπη, ταυτότητα και ισότητα δεν είναι προνόμια, είναι δικαιώματα. Αυτή την Περηφάνια τιμούμε, το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου και να συνεχίσεις τον αγώνα για έναν κόσμο όπου όλοι θα μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια».

Ο νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Πρόκειται για τον νόμο 5089/2024, με τίτλο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο», που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και επιτρέπει τον πολιτικό γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου στην Ελλάδα.

Με τον συγκεκριμένο νόμο:

Αναγνωρίζεται πλήρως ο πολιτικός γάμος για ομόφυλα ζευγάρια .

. Παρέχονται ίσα οικογενειακά δικαιώματα , όπως κληρονομικά και ασφαλιστικά.

, όπως κληρονομικά και ασφαλιστικά. Αναγνωρίζονται νομικά τα παιδιά που ήδη μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες, μέσω ρυθμίσεων γονικής μέριμνας.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr