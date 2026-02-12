Ο σκιέρ της Πίνδου, η επάνοδος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ένας πλειστηριασμός

Καλημέρα

Τσίκνα και χορός σήμερα στη Λάρισα, για να τιμηθεί το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Η πόλη θα γλεντήσει με τον γνωστό διασκεδαστή Τόνυ Σφήνο καθότι τα Δημοτικά θεάματα – μετά την περίοδο του … σοσιαλιστικού ρεαλισμού που διέκρινε την περίοδο Καλογιάννη -, έχουν βρει τη θέση που τους αξίζουν στην καρδιά του Λαρισαίου. Η δημοτική αρχή Μαμάκου δεν φείδεται χρημάτων όταν πρόκειται για γλέντι. Μόνη παραφωνία της ημέρας οι ντελιβεράδες οι οποίοι απεργούν με σειρά αιτημάτων.

@ Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο τζίρος του φαγητού που μας φέρνουν στο σπίτι οι πλατφόρμες ξεπερνάει τα 500 εκ. ευρώ ετησίως. Μάλιστα σε μεγάλο βαθμό οι τιμές των προϊόντων πωλούνται στα επίπεδα του επιτόπιου σερβιρίσματος. Το νέο είναι ότι, μετά από τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή προχωράει από αυτή την εβδομάδα στην αναθεώρηση του δείκτη καταναλωτή, δηλαδή του πληθωρισμού, προσθέτοντας στη μέτρηση το ντελίβερι και τα τυχερά παχνίδια. Τα λεφτά δεν ξοδεύονται μόνο στο σούπερ μάρκετ …

^ Απ΄ότι φαίνεται η πολιτική πλευρά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στην επικαιρότητα δριμύτερη. Τα ΝΕΑ γράφουν σήμερα ότι βρέθηκαν 20 CD με ύποπτες συνομιλίες υπουργών και βουλευτών που δεν είχαν αξιολογηθεί επαρκώς. Η εφημερίδα αναφέρει ότι, τουλάχιστον για τρεις από τους αναφερόμενους πολιτικούς, τα στοιχεία για την άρση της ασυλίας τους ή για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών θεωρούνται ισχυρά. Η ΕΛ.ΑΣ. τα απέστειλε ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία …

$ Λουκέτο σε γυμναστήριο της Λάρισας έβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η επιχείρηση διαθέτει ωραίο χώρο, προμηθεύτηκε καινούργια όργανα γυμναστικής, αλλά …ξέχασε να βγάλει άδεια.

$ Η Πίνδος έχει τον δικό της εκπρόσωπο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας (Μιλάνο-Κορτίνα, 6-22 Φεβρουαρίου). Είναι ο Απόστολος Αγγέλης, στους δρόμους αντοχής. Γέννημα θρέμμα του Μετσόβου, έμαθε σκι στο Ανήλιο, και όταν δεν έχει χιόνι προπονείται με rollers στον παλιό δρόμο Τρικάλων – Ιωαννίνων, στην Κατάρα ..



Ονομάζονται rage rooms ή «δωμάτια οργής». Στην Αθήνα υπάρχει ένα, αλλά κατά πως φαίνεται η μόδα δεν θα αργήσει να έρθει και στη Θεσσαλία. Πληρώνεις και …σπάζεις με μανία παλιά αντικείμενα. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Ο ενδιαφερόμενος διαλέγει και αγοράζει τα αντικείμενα που θέλει να σπάσει. Αυτά μπορεί να είναι από κούπες και ποτήρια μέχρι παλιές τηλεοράσεις και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές. Έπειτα, φοράει κάποια προστατευτικά και μπαίνει σε ένα από τα «δωμάτια οργής». Και τα κάνει θρύψαλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν λοστό ή απλά να τα πετάξει στον τοίχο. Η όλη εμπειρία κρατάει περίπου 15-20 λεπτά. Τα προτιμούν γυναίκες που (συνήθως) δεν μπορούν να τα κάνουν λίμπα στο σπίτι. Το κρίνουμε ευεργετικό από κάθε άποψη …

^ Εκατό χιλιάδες ορειβάτες υπολογίζεται ότι προσελκύει κάθε χρόνο ο Όλυμπος, μεταξύ αυτών είναι και πολλοί άσχετοι με το αντικείμενο, εξ’ ου και τα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν καθώς στο εξής δεν θα υπάρχουν τζάμπα διασώσεις. Τα έξοδα για τους διασώστες, τα ελικόπτερα και τα ασθενοφόρα, θα τα πληρώνει ο χρήστης και όχι το κράτος. Το μέτρο υπολογίζεται ότι θα αναδείξει την αξία των ορειβατικών συλλόγων οι οποίοι διαθέτουν ομαδική ασφάλεια για τα μέλη τους …

& Με θέμα «Θεσμική Σταθερότητα, Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις και Οικονομική Ανάπτυξη», θα μιλήσει απόψε στον Βόλο ο Ευάγγελος Βενιζέλος (ώρα 19:00, Domotel Xenia). Πρόκειται για εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Κανείς δεν έχασε ακούγοντας διαλέξεις του Βενιζέλου …

$ Πολιτική ομιλία θα έχουμε όμως το Σάββατο και στη Λάρισα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη» (ώρα 19:00, Διβάνη). Ο πρώην πρωθυπουργός θα μείνει επί διήμερο στην πόλη. Θα επιδοθεί σε σκάουτινγκ, αναζητώντας στελέχη για το νέο του κόμμα …

@ Φεύγουν συνεχώς προς τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τα ποδοσφαιρικά ταλέντα κάμπου. Καμμιά σχέση με τα χρόνια της ΑΕΛ του 80. Τις τελευταίες ημέρες δυο πιτσιρικάδες, από τοπικές ακαδημίες της Λάρισας, πήρε ο Ολυμπιακός (Βαρσάμης, Τζιότζιος), και έναν ο ΠΑΟΚ (Σαμαράς). Προς τα εδώ έρχονται μόνο καραβιές λεγεωνάριων …

*Εκ πλειστηριάζεται στις 3 Μαρτίου, στο Πρωτοδικείο Λάρισας, το κτίριο που στέγαζε κάποτε την αντιπροσωπεία της Fiat στη Λάρισα (ΜΟΣΣΑΡ Α.Ε). Η συνολική έκταση, στο 5ο χλμ Λάρισας – Τρικάλων, ανέρχεται σε 11,8 στρέμματα και η αρχική τιμή είναι 620.00 ευρώ.

% Δύσκολη εποχή για χρυσοχοεία στη Θεσσαλία, και όχι μόνο. Εκεί που έφτασε η τιμή του χρυσού τα κοσμήματα παραγίνανε πολύτιμο είδος. Πάλι καλά που υπάρχουν και οι βέρες …

