Ο Τάσος Αρνιακός ξεναγήθηκε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εντυπωσιασμένος από την λειτουργία του πρότυπου Κέντρου Πολιτικής Προστασίας και την ανταπόκριση του μηχανισμού του, στην πρόσφατη βροχόπτωση που σημειώθηκε στη Θεσσαλία, δήλωσε ο γνωστός μετεωρολόγος και μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Τάσος Αρνιακός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ξενάγησης του από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα.

Ο κ. Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στη Λάρισα με αφορμή εκδήλωση με τίτλο «Μετεωρολογία και Διάσωση», συνοδευόμενος από κλιμάκιο των Προσκόπων ενημερώθηκε από τον Περιφερειάρχη για την λειτουργία του Κέντρου και την ανταπόκριση του μηχανισμού στα πρόσφατα τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή του Ασπροποτάμου και τα οποία οφείλονται στα βρόχινα νερά που ήρθαν από τις ΒορειοΔυτικές περιοχές που γειτνιάζουν με τη Θεσσαλία (Άρτα, Ιωάννινα, κ.α.).

Όπως σημειώθηκε, αν και δεν υπήρχε πρόβλεψη της ΕΜΥ για ισχυρές βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία, ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε επιφυλακή από την πρώτη στιγμή και παρενέβη όπου χρειάστηκε, με επιτόπιες αυτοψίες στα σημεία όπου δοκιμάστηκαν από τα ορμητικά νερά της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσας Ντιντή και του Συντονιστή της Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπίκου. Τα μεμονωμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε κάποιες υποδομές (γέφυρες) και όχι σε κατοικημένες περιοχές αναμένεται να ξεπεραστούν άμεσα, ενώ για μία ακόμη φορά αναδείχθηκε η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων από την κυβέρνηση.

Ο κ. Κουρέτας, μαζί με τον Προιστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού Μέτρων Πρόληψης και σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών Ιωάννη Χλόπσιο, ενημέρωσαν τον κ. Αρνιακό για την γενικότερη λειτουργία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, δείχνοντας σε πραγματικό χρόνο από τις 95 κάμερες που βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορα σημεία της Θεσσαλίας και από τους 60 και πλέον μετεωρολογικούς σταθμούς τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε όλη τη Θεσσαλία.

Ο κ. Αρνιακός συνεχάρη τον Δημήτρη Κουρέτα για την πρότυπη λειτουργία του Κέντρου, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον σύγχρονο μηχανισμό και την αξιοποίηση της τεχνολογίας και έθεσε τον εαυτό του, αλλά και το σώμα των Προσκόπων στη διάθεση της Περιφέρειας.

Ακολούθησε ξενάγηση του κ. Αρνιακού στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το γειτνιάζει με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και αναλυτική ενημέρωση του -μέσω χαρτών- για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Περιφερειακής Αρχής.

Το κλιμάκιο των Προσκόπων που συνόδευε τον κ. Αρνιακό στην Περιφέρεια αποτελούνταν από τον Περιφερειακό Έφορο Προσκόπων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Αντώνη Ευαγγέλου, τον πρόεδρο της επιτροπής κοινωνικής συμπαράστασης Μωυσή Μανουάχ, από τον δικηγόρο- πρόσκοπο Δημήτρη Τόλιο και τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Προσκόπων ΚΔ Θεσσαλίας Αλμπέρτο Μπέγα.