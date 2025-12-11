Ο Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του στη Λάρισα – Βαξεβάνης: “φρέναραν οι πωλήσεις”

Η Λάρισα θα είναι ένας από τους σταθμούς του Αλέξη Τσίπρα, στην περιοδεία που θα πραγματοποιήσει ανα την Ελλάδα με την είσοδο του νέου έτους για να παρουσιάσει την “Ιθάκη” και κοντά σε αυτή να συνεχίσει να ξεδιπλώνει την πολιτική του πλατφόρμα.

Ωστόσο γράφεται ήδη ότι οι πωλήσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, ίσως ο πήχης να μπήκε πολύ ψηλά.

Συγκεκριμένα το Documento του Κώστα Βαξεβάνη γράφει στη στήλη “Μπάμπουσκα”: “Παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε με την έκδοση, το βιβλίο έκανε έναν σύντομο κύκλο πώλησης στα βιβλιοπωλεία και τώρα πάει στα «πίσω ράφια». Για να είμαι ακριβής, οι πληροφορίες θέλουν να έχουν εκδοθεί γύρω στις 70.000 βιβλία τα οποία προωθήθηκαν στα βιβλιοπωλεία. Αυτό φυσικά και δεν αποτελεί πώληση αλλά τοποθέτηση. Μερικές χιλιάδες από αυτά έχουν δοθεί (ή θα δοθούν) ως δώρα και μένουν να πουληθούν, αν πουληθούν τα υπόλοιπα, για να αποπληρώσει ο Τσίπρας το σπίτι που πήρε με δάνειο όπως χαρακτηριστικά γράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Λακόπουλος. Εύχομαι φυσικά τα καλύτερα, γιατί ζούμε σε μια χώρα που δεν διαβάζει ούτε ιστορικά βιβλία, ούτε λογοτεχνικά, ούτε καν βιβλία που αποτελούν εύπεπτο συνδυασμό.

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έβαλε ψηλά τον πήχη των πωλήσεων και τελικώς θα καταλήξει να περάσει από κάτω. Σε αυτό φυσικά τον παρέσυρε και ο εκδοτικός του Οίκος, ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν υπονόησε δημόσια ότι έχει τελειώσει το χαρτί και φέρνει από την Φιλανδία για να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης. Σε ερώτηση που έκανα στον εκδότη του Documento για το αν ισχύει κάτι τέτοιο, μου απάντησε πως δεν υπάρχει καμία έλλειψη χαρτιού, αλλά σε κάθε περίπτωση, η εφημερίδα έχουσα χρόνια στο κουρμπέτι , θα μπορούσε να προμηθεύσει χαρτί για να βοηθήσει στην εξάπλωση των ιδεών και των απόψεων , παρά την εχθρική στάση του Τσίπρα και του εκδοτικού Gutenberg απέναντί της”.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr