Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε το εργοστάσιο της Exalco

Επίσκεψη στη Λάρισα πραγματοποίησε την Τρίτη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να δει από κοντά τα αποτελέσματα της στήριξης που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις της περιοχής, μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, προωθώντας στην πράξη ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη Θεσσαλία, με έμφαση στην ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε αρχικά την βιομηχανία αλουμινίου Exalco, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους. H εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες – ανάμεσα στις οποίες και αφρικανικές – και προσφέρει 610 θέσεις εργασίας.

Η Exalco εντάχθηκε στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου, το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 15,2 εκατ. ευρώ και το Υπουργείο Ανάπτυξης την στηρίζει με 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού. «Μια επιχείρηση πρότυπο για την πατρίδα μας, προάγοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δίνοντας καλές θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες ανθρώπους στη Λάρισα», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

*Στη φωτογραφία ο υπουργός με τον πρόεδρο του Ομίλου Γιάννη Καντώνια