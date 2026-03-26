Ο “χάρτης” του φετινού ΕΝΦΙΑ – 33,3 δισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία στη Θεσσαλία, στα 96,1 εκατ. ο φόρος

Στα 782,5 δισ. είδαν οι φορολογούμενοι να διαμορφώνεται το 2025 η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φετινός ΕΝΦΙΑ.

Πρόκειται για μία άνοδο της τάξης των 4,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024 που είχε διαμορφωθεί στα 777,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η πραγματική αξία των ακινήτων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 1 τρισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 466.310 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 33,33 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά ΑΦΜ φτάνει τα 71.472,22 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ τα 206,23 ευρώ. Ο συνολικός φόρος διαμορφώνεται περίπου σε 96,17 εκατ. ευρώ.

Η «ακτινογραφία» του ΕΝΦΙΑ σε όλη την Ελλάδα

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αγγίζει τα 782,5 δισ. ευρώ, με την Αττική να κατέχει τη μερίδα του λέοντος (412,63 δισ. ευρώ αξία και 1,23 δισ. ευρώ φόρο).

Ακολουθούν οι υπόλοιπες μεγάλες περιφέρειες Κεντρική Μακεδονία: 102,73 δισ. αξία – 295,69 εκατ. φόρος και Κρήτη: 42,66 δισ. αξία – 122,45 εκατ. φόρο.

