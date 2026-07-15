Ο Όμιλος ΙΑΣΩ και μαζί και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας οδεύουν προς εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων ετών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελική της ευθεία. Η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, φέρεται να έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία για την εξαγορά του Ομίλου ΙΑΣΩ (στον οποίο ανήκει και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας) από το επενδυτικό fund Oaktree Capital Management, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μια συμφωνία που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην αγορά της ιδιωτικής περίθαλψης, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα.

Το σχέδιο Μεγάλου

Η εξαγορά του ΙΑΣΩ δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επένδυση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος προβλέπει τη συγκέντρωση σημαντικών μονάδων υγείας κάτω από μία ενιαία εταιρική ομπρέλα.

Στο υπό διαμόρφωση σχήμα αναμένεται να ενταχθούν:

το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν,

οι κλινικές της Euromedica, που έχουν ήδη περάσει στον ίδιο επιχειρηματικό χώρο,

ο Όμιλος ΙΑΣΩ,

ενώ δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να προστεθεί και ο όμιλος Βιοϊατρική, για τον οποίο κατά καιρούς έχουν υπάρξει πληροφορίες περί διερευνητικών επαφών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών υγείας, με παρουσία τόσο στη νοσοκομειακή περίθαλψη όσο και στη διαγνωστική ιατρική.

Συνέργειες με την Εθνική Ασφαλιστική

Καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό αυτό αναμένεται να διαδραματίσει και η Εθνική Ασφαλιστική, την οποία απέκτησε πρόσφατα η Πειραιώς.

Η φιλοσοφία του νέου μοντέλου βασίζεται στην κάθετη ενοποίηση ασφαλιστικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα που θα συνδέονται άμεσα με ένα μεγάλο δίκτυο ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές και εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και νέες πηγές εσόδων.

Το ΙΑΣΩ

Το ΙΑΣΩ αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους ομίλους ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη μαιευτική, γυναικολογία, παιδιατρική και γενική κλινική, ενώ διαθέτει και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συμφωνία και για την περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 βασικός μέτοχος του ΙΑΣΩ είναι η Oaktree Capital Management, η οποία είχε αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας με τη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, που τότε είχε αναλάβει και τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Νέος χάρτης στην ιδιωτική υγεία

Η πιθανή ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη συγκέντρωση της αγοράς, όπου ήδη δραστηριοποιούνται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι με εκτεταμένα δίκτυα νοσοκομείων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκρότηση ενός ενιαίου ομίλου με το Ερρίκος Ντυνάν, τις μονάδες της Euromedica και το ΙΑΣΩ θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες σε προμήθειες, πληροφοριακά συστήματα, ασφαλιστικά προγράμματα και αξιοποίηση ιατρικού προσωπικού, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του στην ελληνική αγορά.

Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες του 2026, η οποία αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τόσο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας όσο και την αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Κ.Τ. thessaliaeconomy.gr