Ο calculator, η πρόεδρος Μαρία, και τα αλκοτέστ που πλήττουν τους τσιπουροπαραγωγούς

Επιτέλους χειμώνας στη Θεσσαλία. Οι εποχές συμπιέζονται, η χειμερινή περίοδος μικραίνει, γλυκαίνει, σχεδόν εξευγενίζεται, καλώς ήρθε το κρύο. Η άφιξη του χιονιού συνέπεσε με την αποχώρηση των μπλόκων. Η απελευθέρωση των εθνικών οδών από τους αγρότες θα γίνει αύριο Παρασκευή, συντεταγμένα και με τελετουργικό. Στο εξής όποιος κλάδος πλήττεται και χάνει εισόδημα δικαιούται να κλείνει τους δρόμους μέχρι να δικαιωθεί. Σειρά έχουν οι παραγωγοί τσίπουρου και οίνου. Όλα τα δίκια είναι με το μέρος τους, η εντατικοποίηση των αλκοτέστ στους δρόμους τους έκανε ζημιά …

^ Στουρνάρας απόψε στη Λάρισα. Τον φέρνει ο ΣΘΕΒ ως ομιλητή σε επιχειρηματικό δείπνο. Ταραγμένη περίοδος για τον κόσμο, οι πολιτικοί δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Για να δούμε τι θα πει και ο διοικητής …

@ Γερή κρυάδα εισέπραξε ένα μέρος της αριστεράς, κυρίως ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, από την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Η Μαρία των Τεμπών επί του θέματος ξεπέρασε ακόμα και την εκκλησιαστική δεξιά, και όταν συνειδητοποίησε τι είπε έτρεξε μπας και το μαζέψει.

Η ίδια πάντως δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει τον χώρο, σε βαθμό μάλιστα που ο Λαζόπουλος την είχε προτείνει για πρόεδρο Δημοκρατίας. Αν η γοητεία δεν έχει υποχωρήσει, δεν αποκλείεται να δούμε στο κόμμα της Μαρίας τον Λάκη Λαζόπουλο μαζί με τον Στέλιο Σούρλα. Που είναι το κακό, και οι δυο Λαρισαίοι είναι …

% Έκλεισαν χθες τα σχολεία σε Τρίκαλα και Καρδίτσα λόγω κακοκαιρίας. Τέτοιος λόγος βέβαια δεν υπήρχε, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί. Από την ελαφρότητα των αρμοδίων χάθηκε μια ημέρα μαθημάτων, ταλαιπωρήθηκαν οι γονείς, ενώ η εκπαιδευτική δραστηριότητα μεταφέρθηκε στα πάσης φύσεως Καφέ …

& Ούτε λέξη δεν βρήκαν να πουν κάποια δελτία ειδήσεων των μεγάλων καναλιών για τον θάνατο του Νίκου Στασινόπουλου της Βιοχάλκο. Ενός από τους πατριάρχες της Ελληνικής Οικονομίας, η επιχείρηση του οποίου δίνει δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες και πολλά εκατομμύρια φόρους κάθε χρόνο στο κράτος. Αντιθέτως, τα κανάλια, όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος της σόου μπίζ – ακόμα και ουτιδανός-, πιάνουν στασίδι κάνοντας ζωντανές συνδέσεις …

*«Δεν είναι δυνατόν τα δείγματα από την εκταφή των θυμάτων να φύγουν πέρα από το πεδίο της επίσημης ιατροδικαστικής έρευνας, διότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν γεμάτα …ξυλόλιο». Η δήλωση ανήκει στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη (Σκάι). Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η δίκη θα γίνει στη Λάρισα, όπου όλα είναι έτοιμα. Αποκάλυψε μάλιστα ότι τη λύση της αίθουσας, στον χώρο του πρώην ΤΕΙ, του την υπέδειξε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

$ Αβέβαιο πλέον το μέλλον της Mercosur αλλά μη νομίσει κανείς ότι από την πολυσυζητημένη συμφωνία θα έβγαιναν χαμένοι οι τυροκόμοι και οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας. «Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις Ελληνικές εξαγωγές φέτας καθώς έχουμε μπροστά μας μια νέα αγορά 270 εκ. καταναλωτών», μας έλεγε πολύπειρος παράγων του κλάδου. Και μάλιστα χωρίς δασμούς …

Τον δικό τους αγιασμό των υδάτων είχαν την Δευτέρα οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Λάρισας, οι γνωστοί μας Παλαιοημερολογίτες. Ο Πηνειός φουσκωμένος και θολός, γεμάτος λάσπη, γινόταν ακόμα πιο αφιλόξενος λόγω του τσουχτερού κρύο. Μόνο ένας τόλμησε να βουτήξει για τον σταυρό φορώντας κατάλληλη αμφίεση. Ο μητροπολίτης, από τη γέφυρα, του έκανε το χατίρι και δεν τον έριξε στη μέση του ποταμού …

& Σε 25 εκ. ευρώ υπολογίζεται το κλέψιμο που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση του κυκλώματος που πραγματοποιούσε ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμου σε βενζινάδικα που είχε υπό τον έλεγχό του (και στη Λάρισα).

Το παράνομο λογισμικό ήταν εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στην επιφάνεια εργασίας έφερε την επωνυμία Calculator, παραπέμποντας στη γνωστή αριθμομηχανή. Βάζοντας σ’ αυτό έναν συγκεκριμένο κωδικό, ο χειριστής αποκτούσε πρόσβαση στο λογισμικό, ρυθμίζοντας την ποσότητα καυσίμου που θα έκλεβε σε κάθε παράδοση. Κατασκευαστής του software μια εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα …

& Μόλις πιάσει νεροποντή στην Αθήνα, τα κανάλια στέλνουν κάμερες σε ένα …καπάκι της ΕΥΔΑΠ στην παραλιακή το οποίο μετατρέπει την λεωφόρο σε ποτάμι. Μόνιμο το χάλι, το ίδιο και η ανικανότητα …

^ Όταν βαδίζεις στους πεζόδρομους της Λάρισας είσαι αναγκασμένος να προσέχεις τα νώτα σου. Στον παραμικρό ήχο μηχανής πρέπει να κοιτάζεις πίσω για να μην πέσεις θύμα τροχαίου …

$ Τους πήρε πίσω τους δασμούς ο Τράμπ με τους οποίους πίεζε τις ευρωπαϊκές χώρες να του δώσουν τη Γροιλανδία. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει πλέον με τις ΗΠΑ, διότι κάθε απόφαση πάει ανάλογα με τις διαθέσεις του Ντόναλντ. Ούτε βέβαια μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Το μόνο μέτρο πίεσης θα ήταν να απαγορεύσουμε την είσοδο της Κίμπερλι στα μπουζούκια …

