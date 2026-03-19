Ο happy traveler πρόεδρος, ένας γιατρός για τη ΝΔ, και ο Κέλλας σε αποστολή αυτοκτονίας

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο πέρασε από χθες σε μια νέα, πολύ χειρότερη φάση, με τις συνέπειες να απλώνονται ραγδαία σε όλο τον πλανήτη. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε μια ήδη ελλειμματική αγορά, και η προοπτική αντιποίνων δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν με όρους ψυχρής λογικής. Το χτύπημα του Ισραήλ στο South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα παραγωγής φυσικού αερίου στον κόσμο —το οποίο μοιράζεται το Ιράν με το Κατάρ— απειλεί με πλήρη εκτροχιασμό της κατάστασης στην εστία της κρίσης. Οι Ισραηλινοί δείχνουν να αδιαφορούν για τις επιπτώσεις στην ενέργεια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σύρεται πίσω από τις εξελίξεις.

Ας προσγειωθούμε, όμως, στην εγχώρια, πιο πεζή καθημερινότητα.

^ Τη Δευτέρα ξεκινάει στη Λάρισα μια από τις μεγαλύτερες δίκες στην Ελληνική ιστορία, η δίκη του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Οι συνεδριάσεις θα είναι δυο την εβδομάδα, το πολύ τρεις. Χθες επιθεώρησε τον χώρο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλα δείχνουν έτοιμα, αναμένεται κοσμοπλημμύρα.

@ Πολύ αρέσει στην Πειραιώς ο γιατρός και Περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Πινακάς. Όχι στην …τράπεζα Πειραιώς, αλλά στην ηγεσία της ΝΔ που εδρεύει στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα. Μαθαίνουμε ότι τον πολιορκούν για το βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Λάρισας και δεν αποκλείεται να ενδώσει. Από τις καλές περιπτώσεις.

$ Αγωνιούμε αν έφτασε στα κεντρικά του ΠαΣοΚ η κάλπη του Κιλελέρ. Με ΙΧ την μετέφεραν; Υπήρχε σεκιούριτι; Ο οδηγός σταμάτησε μήπως να κάνει πιπί στα ΣΕΑ Αλμυρού; Ποιος φύλαγε το αμάξι;

Πρόκειται για μια ξεχωριστή κάλπη για το Κίνημα. Εντός αυτής βρίσκονται οι ψήφοι των συνεχιστών του Μαρίνου Αντύπα. Ίσως στην είσοδο των γραφείων της Χαριλάου Τρικούπη θα έπρεπε να τις αποδοθούν τιμές. Και βεβαίως ο απαραίτητος αγιασμός από τον σύντροφο (Παπά) Ρίζο Κομήτσα…

^ Σείονταν το κτίριο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων από καβγά, το πρωί της Τρίτης. Το περίεργο είναι ότι ακουγόταν η φωνή του … τέως αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Μιχαλάκη, οποίος δεν βρίσκεται πια εκεί, να λέει ωρυόμενος «θα σε σκίσω… θα σας πάω μέχρι τέλους …». Δεν απευθυνόταν πάντως στην αντιπεριφερειάρχη Χρύσα Ντιντή, ούτε βρισκόταν στο γραφείο της. Το αφήνουμε ως κουίζ …

*Πολύ εκτός έδρας παίζει τώρα τελευταία η Ρένα (Καραλαριώτου) στη Θεσσαλία. Τίποτα δεν πάει χαμένο, πόσω μάλλον οι επισκέψεις …

Όλες τις κυβερνητικές αμαρτίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πλήρωνε χθες στη Μυτιλήνη ο Χρήστος Κέλλας που βρέθηκε στο νησί, ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιμέτωπος με τον αγριεμένο όχλο. Για να είμαστε δίκαιοι δεν ευθύνεται ούτε αυτός ούτε ο Τσιάρας για τα εικονικά βοσκοτόπια. Στα πρόσωπά τους οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες βλέπουν τον Αυγενάκη και τον Βορίδη. Δεν το έστελναν καλύτερα στον Περσικό κόλπο, λιγότερο θα κινδύνευε …

Happy traveler

Μεγάλο έρωτα με τα ταξίδια έχει πάθει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, τα οποία, βεβαίως, πληρώνονται από τις συνδρομές των μελών. Στην Food Expo, στην Αθήνα, πήγαν τέσσερα άτομα και έμειναν τρεις ημέρες, όσο δηλαδή και η διάρκεια της έκθεσης. Για ποιο λόγο τέσσερις άνθρωποι και τόσες ημέρες; Ούτε εκθέτες να ήταν. Κόστος 3.550 ευρώ.

Αυτά όμως είναι ψιλαδάκια μπροστά σε εκείνα του προέδρου Γιακουβή ο οποίος εξελίσσεται σε …happy traveler. Ο πρόεδρος αφού χτύπησε ένα Ντουμπάϊ και ένα Τόκυο, τώρα θα πάει Βραζιλία. Στο Σαν Πάολο για την να είμαστε ακριβείς. Μόνο το Τόκυο στοίχισε στα μέλη 11.606 ευρώ, ενώ η Βραζιλία θα κοστίσει 8.883 ευρώ. Σε αυτές τις μακρινές εκθέσεις άντε να πάνε 2-3 μεγάλες επιχειρήσεις της Λάρισας, συνήθως πολυεθνικές, ουδείς άλλος. Αυτές και χρήματα διαθέτουν και επιχειρηματικούς συνδέσμους να τις στηρίξουν, επομένως για ποιο λόγο πρέπει να τσοντάρει και το Επιμελητήριο; Άντε να το δεχτούμε και αυτό. Ο πρόεδρος τι πάει και κάνει εκεί; Από τη στιγμή μάλιστα που την επιτόπια δουλειά του Επιμελητηρίου στις εκθέσεις (περίπτερα, μεταφορά προϊόντων κ.λ.π.) την αναλαμβάνει με το αζημίωτο η Enterprise Greece. Αν πράγματι θέλει να γνωρίσει αυτά τα εξωτικά μέρη, μπορεί κάλλιστα να πληρώσει από την τσεπούλα του …

& Επίθεση στην νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα Μαρίνα Κοντοτόλη, εξαπέλυσε ο συμπολίτης της, πρώην βουλευτής του ιδίου κόμματος, Χρήστος Σιμορέλης (Ράδιο Ζυγός, Χρήστος Κοντός).

Ο Σιμορέλης δεν μπορεί να το καταπιεί εύκολα. Ο ίδιος όχι μόνο δεν κατάφερε να εκλεγεί, αλλά στο τοπικο ψηδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ κατέφθασε από το “πουθενά” η κομμώτρια και τους κούρεψε όλους στην …ψιλή.

Το ωραίο είναι ότι, όπως όλα δείχνουν, οι δύο τους θα ξανασμίξουν στο (υπό εκκόλαψη) κόμμα Τσίπρα…%

*Στην εκπομπή της Τζανακούλη, στο Kontra Chanel, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των Ρομά της Γιάννουλης και υπερασπίστηκε τους πελάτες του επιμένοντας ότι το συμφωνητικό των 200.000 ευρώ με επιχειρηματία της Λάρισας ήταν για …εξαγορά ψήφων. Απορούμε γιατί δεν κόπηκε τιμολόγιο…

